La perspectiva empresarial de los directivos globales es cada vez más variada en comparación con marzo

- La perspectiva empresarial de los directivos global es cada vez más variada en comparación con marzo; casi todos están de acuerdo en que los recientes ajustes empresariales tendrán beneficios a largo plazo según la nueva encuesta de YPO

Más de 2.500 directivos encuestados tienen un conocimiento más firme de cómo navegar por esta nueva realidad

NUEVA YORK, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Casi la mitad de los consejeros delegados en 100 países reportaron una perspectiva empresarial significativamente más negativa que el 1 de marzo de 2020, según una nueva encuesta de YPO, la comunidad de liderazgo global de 28.000 consejeros delegados.

Aunque el 49% tiene una perspectiva negativa, más de un tercio (37%) de los encuestados dijo que su perspectiva empresarial es ligeramente o significativamente más positivo en esta nueva encuesta, YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World. Ambos sentimientos representan una notable mejora sobre los anteriores datos de la encuesta YPO.

Realizada entre el 21 y el 24 de septiembre con 2.572 encuestados, la encuesta ofrece perspectivas sobre la perspectiva económica actual de los líderes empresariales, las predicciones empresariales del año y perspectivas sobre el impacto permanente d ela pandemia en el sitio de trabajo.

Los hallazgos adicionales clave incluyen:

Los líderes son los más optimistas sobre crecimiento de los ingresos en los próximos 12 meses, pero los encuestados se dividieron con el 39% anticipando un 10% o más de aumento de ingresos mientras el 35% anticipan un 10% o más de bajada de ingresos.

Las perspectivas de la fuerza laboral son menos variables. La mayoría (45%) espera que su número total de empleados sea el mismo en un año, mientras el 30% prevé que su número total de empleados baje un 10% o más.

Muchos líderes (40%) esperan que sus inversiones fijas totales sigan siendo las mismas el próximo año mientras el resto se divide entre más de un 10% de aumento o descenso.

Los contratos laborales flexibles para los empleados están aquí par quedarse. Más de tres cuartos (78%) de los consejeros delegados reportan que seguirán ofreciéndoles en un mundo post-COVID.

Los consejeros delegados creen que los ajustes empresariales que hicieron a las inversiones digitales/tecnológicas (51%), operaciones pequeñas como reducciones de plantilla (46%) y mayor agilidad (43%) como resultado de la pandemia tendrán los mayores beneficios a largo plazo.

El viaje empresarial sigue en una situación de incertidumbre. Mientras la mayoría de los líderes empresariales (47%) están cómodos viajando a un evento local en persona, la comodidad en el viaje mundial está altamente mezclada, con un 12% ya listos mientras un 27% no seguros de cuándo estarán listos.

Metodología YPO Global Pulse:

La YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World was se realizó por YPO del 21 al 24 de septiembre de 2020 mediante un cuestionario online. Un total de 2.572 miembros de YPO respondieron a la encuesta. El margen de error de muestreo es más o menos del 1,84% en el nivel de confianza del 95%.

Acerca de YPO:

YPO es la comunidad de liderazgo global de más de 28.000 directores ejecutivos en 142 países motivados por la convicción de que el mundo necesita mejores líderes. Cada uno de nuestros miembros ha logrado un éxito de liderazgo significativo a una edad temprana. Dirigen empresas y organizaciones que, sumadas, aportan 9 billones de dólares estadounidenses en ingresos anuales. Los miembros de YPO inspiran y se apoyan entre ellos mediante el aprendizaje entre colegas y experiencias excepcionales en una comunidad inclusiva de intercambio abierto y confianza. Para obtener más información, visite ypo.org.

