La PHBS apporte un soutien académique au rapport 2019 sur l'environnement des affaires dans les villes chinoises

Dans des commentaires partagés en vidéo, Dean Hai a déclaré qu'il espérait que le rapport apporte des orientations pour le développement futur d'un environnement commercial international de premier plan, optimise l'environnement des affaires dans plusieurs régions et facilite le développement économique durable de la Chine.

Les normes d'évaluation de l'environnement des affaires de la Banque mondiale ont servi de référence. Ces références renvoient à des indicateurs évalués par des pairs internationaux tout en tenant compte des caractéristiques du milieu des affaires chinois. L'objectif ultime est de construire un système d'évaluation des paramètres commerciaux des villes chinoises à l'aune des indicateurs étroitement liés aux acteurs du marché.

Le rapport englobe 4 municipalités sous l'égide directe du gouvernement central, 27 capitales de province et capitales de régions autonomes et 5 villes spécifiquement désignées dans le plan d'État. En plus du champ d'évaluation initial, le rapport inclut les 100 premières villes de Chine en termes d'agrégat économique.

Les auteurs ont conçu un processus d'évaluation en cinq dimensions comprenant les infrastructures, les ressources humaines, les services financiers, l'environnement des affaires gouvernementales et l'innovation inclusive. Ils ont également publié un sous-classement en cinq dimensions pour évaluer de manière exhaustive l'état de l'environnement des affaires d'une ville, qui couvre les principaux facteurs ayant une influence sur le développement commercial des entreprises, notamment les systèmes, les marchés, les ressources, la technologie, le talent et les fonds.

Le rapport montre que les grandes villes jouent un rôle essentiel dans l'optimisation générale de l'environnement des affaires à l'échelle nationale, qui s'étend des villes centrales aux villes périphériques et qu'un environnement plus favorable facilite les progrès dans le domaine des affaires.

