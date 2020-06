La PHBS tient des soutenances de thèse en ligne et sur site

Près de 200 titulaires de MBA et d'EMBA ont terminé leur soutenance de thèse sur site entre le 19 et le 23 mai, y compris sept diplômés qui l'ont soutenue en ligne. Près de 300 étudiants titulaires d'une MA en économie, gestion, finance et médias financiers ont présenté leurs soutenances sur site le 31 mai et le 1er juin.

Il y a seulement un mois, la PHBS a accueilli à nouveau ses étudiants de maîtrise. La direction et le personnel de l'école ont travaillé sans relâche pour assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes et un campus exempt de virus. La PHBS a également distribué des kits de santé comprenant des masques faciaux, des fournitures de désinfection et des manuels de prévention de l'épidémie aux étudiants sur le campus.

Pour la soutenance sur site, la PHBS a mis rigoureusement en œuvre les dispositions de l'université de Pékin et de Shenzhen concernant la prévention et le contrôle de l'épidémie, en formulant un plan d'urgence et en demandant aux étudiants de présenter leur soutenance sur site en groupes différents. Les étudiants et les membres du comité de soutenance sont tenus de porter des masques et de respecter les distances de sécurité pendant la soutenance.

Comme la pandémie n'a pas permis aux diplômés internationaux de retourner au campus dans les délais prévus, une trentaine d'étudiants de 18 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Corée, l'Australie, le Brésil, le Pakistan et Singapour, soutiendront leurs thèses à distance à la fin du mois de juin. L'administration de la PHBS a cependant souligné que les participants en ligne seront soumis aux mêmes normes d'évaluation que ceux qui soutiendront en personne, et l'ensemble du processus sera enregistré pour assurer la qualité.

Par Annie Jin

Édité par Priscilla Young

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1176726/EMBA_international_student.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1176743/MA_student_onsite_defense.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School