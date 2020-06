La PHBS tient sa cérémonie de remise des diplômes 2020

Zhang Zhiwei, diplômée en MA, a parlé de ses trois années d'étude à la PHBS. Elle a déclaré que, bien que confrontés à de nombreux défis, les étudiants étaient bien préparés à sortir de leur tour d'ivoire et à apporter leur contribution à la société. Elle espère que grâce à un esprit ouvert, les diplômés pourront saisir l'incertitude et poursuivre un brillant avenir.

Le diplômé international Jackson Alfredo Collantes Huacon a réfléchi à son parcours à la PHBS où se sont entrecroisés de nombreux défis, à sa découverte de la culture chinoise et aux liens importants qu'il a pu tisser. Huang Duanquan, diplômé en EMBA, et Jin Heming, diplômé en MBA, ont parlé des moments précieux qu'ils ont passés à la PHBS et des relations durables qu'ils ont entretenues avec leurs camarades de classe.

Par vidéo, Bai Yansong, animateur de la CCTV, a expliqué l'importance de la force fondamentale, de l'apprentissage au long cours, de l'optimisme et de la curiosité. Il a soutenu qu'en cette époque d'incertitude, les diplômés devraient s'adapter aux changements et tenter d'être indispensables et nécessaires à la société. Il a par ailleurs fait remarquer que les diplômés devraient apprendre à faire face à des journées apparemment ennuyeuses, à lutter contre la banalité et à progresser pas à pas, ce qui pourrait faire une grande différence dans leurs vies.

Le professeur Li Di a évoqué les péripéties de l'année dernière, notamment les conflits commerciaux, la pression exercée sur l'emploi et l'épidémie mondiale. Il a exhorté les diplômés à avoir confiance en eux et à considérer les difficultés comme une meule leur permettant de perfectionner leurs compétences. Il a terminé en encourageant les diplômés à se montrer à la hauteur de la devise de l'école en tant que futurs leaders « de la vision, de la sagesse et de la responsabilité ».

Le doyen Hai Wen a conclu en soulignant combien il est important de « regarder vers le soleil », en particulier en ces temps agités, marqués par l'épidémie mondiale et les perturbations de l'économie. Il a décrit le soleil comme le symbole de la luminosité, de la chaleur, de l'énergie et de l'espoir. Il a souhaité que tous les diplômés gardent « un soleil dans le cœur », en ayant recours à la sagesse et au courage pour « disperser la brume et apporter le soleil au monde ».

En clôturant la cérémonie présidée par le doyen Hai, les professeurs Ouyang Liangyi et Chu Chia-Shang ont distingué les diplômés exceptionnels de 2020.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1178195/Dean_Hai_commencement_ceremony.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1178240/International_students_PHBS.jpg

