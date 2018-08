La Philharmonie de l'Elbe, à Hambourg, désignée comme l'un des sites les plus spectaculaires du monde en 2018 par le TIME MAGAZINE

Située au cœur-même du port, la Philharmonie de l'Elbe est l'emblème de Hambourg, la ville de la musique en Allemagne du Nord. Depuis son inauguration officielle en janvier 2017, cette nouvelle salle de concert au design architectural unique a été au centre de l'attention publique. À ce jour, plus de 7 millions de personnes sont venues profiter de la vue exceptionnelle à 180 degrés qu'offre la Plaza, la scène panoramique ouverte au public de la Philharmonie de l'Elbe, et près de 1,5 million de visiteurs ont pu apprécier une variété de concerts dans les salles spectaculaires du bâtiment, allant de la musique classique à la musique électronique d'avant-garde, en passant par le jazz, la world music et la pop (http://www.elbphilharmonie.de).

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/734600/Elbphilharmonie_Hamburg.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/734599/Elbphilharmonie_Hamburg_TIME.jpg )

L'histoire à succès de la Philharmonie de l'Elbe a attiré une attention considérable au niveau international. C'est dans ce contexte que le magazine américain TIME Magazine a choisi le bâtiment parmi quelque 1200 autres sites candidats et l'a inscrit dans sa liste des « World's Greatest Places 2018 ». Présenté dans sa catégorie « À voir » aux côtés de lieux aussi célèbres que les jardins de Tivoli à Copenhague ou le Golden Bridge de Ba Na Hills au Vietnam, la Philharmonie de l'Elbe façonne sa réputation de monument emblématique de l'Allemagne.

La liste des sites candidats a été compilée par des reporters, des éditeurs et des spécialistes du secteur originaires du monde entier, et comprend cent destinations à connaître absolument dans des catégories telles que « À voir », « Où rester » et « Manger et boire » La liste complète peut être consultée à l'adresse http://time.com/collection/worlds-greatest-places-2018/.

En matière de musique, Hambourg joue un rôle important parmi les destinations touristiques européennes, et la nouvelle Philharmonie de l'Elbe contribue certainement à cet essor. La ville offre une immense variété de possibilités de voyages liés à la musique, allant des grands compositeurs classiques « locaux », comme Brahms, aux Beatles, la scène musicale certainement la plus vibrante d'Europe et des grands festivals de musique comme le MS Dockville Festival et le festival Reeperbahn. Pour plus d'informations sur Hambourg, les réservations d'hôtels, les billets et les offres de séjours, rendez-vous sur http://www.hamburg-travel.com .