La Philharmonie de l'Elbe accueille son 10 millionième visiteur

HAMBOURG, Allemagne, 10 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le week-end dernier, la Philharmonie de l'Elbe a passé le seuil des 10 millions de visiteurs à la Plaza. Accessible au public et offrant des vues imprenables sur Hambourg et son port, la plateforme d'observation a ouvert ses portes en novembre 2016. Peu de temps après, en janvier 2017, les deux salles de spectacle en ont fait autant, ayant attiré plus de 2 millions d'amateurs de concerts à ce jour. Ces chiffres sont véritablement extraordinaires, à la fois pour une attraction touristique et pour un site proposant principalement de la musique classique.

Deux ans et demi après son inauguration, la Philharmonie de l'Elbe a accueilli son 10 millionième visiteur à la Plaza le week-end dernier. Conçue par l'agence d'architecture suisse Herzog & de Meuron, la Philharmonie de l'Elbe attire chaque année environ 4 millions de visiteurs qui viennent profiter de la spectaculaire vue panoramique sur la ville et le port. La Plaza est ainsi sur un pied d'égalité avec certaines des plateformes d'observation les plus emblématiques du monde : l'Empire State Building à New York attire 4,1 millions de visiteurs par an, la Perle de l'Orient à Shanghai 5 millions, la tour Eiffel à Paris 6,9 millions et le London Eye environ 3,5 millions. Pour Hambourg en tant que ville de la musique, la Philharmonie de l'Elbe constitue un pôle touristique de première classe et une référence mondiale dans le monde de la musique.

Par ailleurs, le nombre de personnes assistant aux concerts qui y sont proposés dépasse celui de sites comparables : depuis leur ouverture en janvier 2017, plus de 2 millions de personnes ont assisté à un concert dans une de ses deux salles de spectacle, un succès fulgurant qui dépasse toutes les attentes. Chaque année, environ 900 000 visiteurs profitent de son programme de concerts à la fois varié et exigeant. Au niveau européen, la Philharmonie de l'Elbe fait donc figure de chef de file : le Konzerthaus de Vienne attire plus de 600 000 amateurs de concerts chaque année, le Concertgebouw d'Amsterdam 700 000 et la Philharmonie de Paris environ 540 000.

Les billets pour les concerts de la Philharmonie de l'Elbe demeurent très demandés. Les ventes anticipées pour la saison 2019/20 commencent le 20 juin sur le site www.elbphilharmonie.com. Renseignements complémentaires sur Hambourg : www.hamburg-travel.com.

