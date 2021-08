La Photon Ultra d'Anycubic, la nouvelle imprimante 3D utilisant la technologie DLP, est lancée sur Kickstarter

Impression de haute précision

Bien que la résolution de référence de l'imprimante DLP Photon Ultra d'Anycubic soit de 720 p, sa qualité d'impression est encore meilleure que celle des imprimantes à écran LCD monochrome 2k/4k. En effet, les imprimantes DLP utilisent une technologie différente de celle des imprimantes LCD pour projeter la lumière. Les imprimantes DLP utilisent un projecteur qui réfléchit toute la lumière vers un pixel par le biais d'un micromiroir. Il n'y a donc pas de convergence de la lumière, ce qui permet d'obtenir des contrastes noir-blanc plus nets. Les imprimantes LCD font converger toute la lumière vers un pixel, ce qui peut provoquer des bosses et des ombres sur la surface des modèles. Lors de l'affichage de lignes fines et de textes de petite taille, les imprimantes DLP sont plus claires que les imprimantes LCD, avec des couleurs plus pures et des couches plus riches, ce qui permet d'obtenir une texture plus fine et des angles de modèles plus nets.

Une plus longue durée de vie

Les écrans LCD sont des consommables, qui doivent être remplacés tous les 3 à 5 mois. L'imprimante Photon Ultra d'Anycubic ne possède pas d'écran LCD et le projecteur interne permet d'utiliser l'imprimante pendant plus de 20 000 heures. Cela signifie que l'utilisateur moyen économise environ 600 $ sur le remplacement des écrans LCD. Avec un prix Kickstarter de 399 $, la plupart des gens auront économisé plus d'argent qu'ils n'en ont dépensé pour la Photon Ultra d'Anycubic !

Économie d'énergie

Le fait que le modèle Photon Ultra d'Anycubic ne nécessite pas d'écrans LCD à haute maintenance constitue déjà un grand pas en avant dans la création d'une imprimante 3D respectueuse de l'environnement. La machine est également beaucoup plus économe en énergie, ce qui améliore encore son impact sur l'environnement. L'imprimante DLP Photon Ultra d'Anycubic fonctionne avec une efficacité lumineuse de 40 %, soit 15 fois plus que les 2,5 à 3 % auxquels les imprimantes LCD fonctionnent habituellement. Elle utilise beaucoup moins d'énergie et sa consommation nominale est de 12 W, avec une consommation moyenne de 8,5 W. L'imprimante consomme entre 0,017 et 0,034 kWh pour imprimer un modèle de 100 mm de haut,

Impression silencieuse

Une consommation d'énergie réduite équivaut à moins de chaleur, ce qui signifie que le modèle Photon Ultra d'Anycubic n'a pas besoin de ventilateurs de refroidissement, ce qui le rend vraiment très silencieux.

Bords lisses

Grâce à l'anticrénelage 16x, les bords et les coins des impressions sont lissés, ce qui réduit les lignes de calque et le temps de post-traitement.

Vitesse d'impression rapide

La vitesse d'impression de la Photon Ultra d'Anycubic est d'environ 1,5 s par couche, ce qui est comparable aux imprimantes LCD comme la Photon Mono X, dont la vitesse est de 1,5 à 2 s par couche. Par rapport à l'impression par source lumineuse ponctuelle de SLA, sa vitesse est jusqu'à 5 fois plus rapide.

Large sélection de résine

L'imprimante Photon Ultra d'Anycubic dispose d'options de réglage de la puissance UV, ce qui permet d'utiliser l'imprimante avec une large gamme de résines, offrant ainsi aux utilisateurs des possibilités infinies et une liberté de création.

Meilleure adhérence

Le lit d'impression a été gravé au laser pour améliorer l'adhérence et la régularité de la plate-forme, ce qui garantit un taux de réussite plus élevé et une meilleure stabilité des impressions.

Interface conviviale

Avec le modèle Photon Ultra d'Anycubic, les paramètres d'impression peuvent être modifiés directement sur l'imprimante via l'écran tactile couleur, ce qui facilite le réglage et l'optimisation sans ordinateur.

Prix et détails du financement participatif (crowdfunding)

La Photon Ultra d'Anycubic fait ses débuts mondiaux sur le site de crowdfunding Kickstarter, où elle sera disponible à seulement 399 $ pour les 100 premiers backers et 499 $ pour le prix normal. Après le financement participatif sur Kickstarter, l'imprimante Photon Ultra d'Anycubic coûtera plus de 599 $ sur Amazon.

Le modèle Photon Ultra d'Anycubic sera lancé sur Kickstarter le 15 septembre 2021, où il sera disponible en précommande en exclusivité mondiale. Nous utilisons le crowdfunding afin de répondre à l'esprit d'innovation de nos clients, qui sont des précurseurs au sein de la communauté artistique et qui se félicitent de cette évolution. Notre campagne durera environ un mois, offrant de nombreux avantages, remises et promotions spéciales à nos premiers soutiens. Après la campagne de financement participatif sur Kickstarter, les backers seront les premiers au monde à recevoir leur Photon Ultra d'Anycubic. Le modèle sera disponible via les canaux de distribution habituels d'Anycubic à un prix légèrement plus élevé, plus tard dans l'année.

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise leader dans le secteur des imprimantes 3D, qui se spécialise dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D. Nous proposons de nombreuses imprimantes abordables, performantes et intelligentes pour différents types de clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits. Depuis notre création en 2015, nous nous sommes engagés à développer la technologie d'impression 3D afin de permettre aux personnes de tous horizons de laisser libre cours à leur créativité et de transformer leur imagination en réalité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1599322/Photon_Ultra_KV.jpg



Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ulZMyJJri_A

Related Links

https://www.anycubic.com/



SOURCE Anycubic