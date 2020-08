ODAWARA, Japon, 7 août 2020 /PRNewswire/ -- Odawara Tourism Co., Ltd., dans la ville d'Odawara, préfecture de Kanagawa, organisera prochainement le premier événement en ligne dans un château japonais. Le spectacle de « Nô » intitulé « Théâtre Nô au château d'Odawara "Aoi no Ue" —La légende de Genji », sera diffusé en ligne le dimanche 13 septembre 2020. Le spectacle inclura un Shite-kata (le rôle principal) de l'école Kanzé joué par Kanze Yoshimasa, un célèbre acteur de Nô qui participe à de nombreuses représentations de Nô à travers le monde. Sa superbe performance vidéo filmée au château d'Odawara sera diffusée en direct simultanément dans le monde entier.

Date et heure :

Dimanche 13 septembre 2020 de 20 h à 21 h (JST)

Photo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312670/_prw_PI1fl_z69zT1ra.jpg

Avant et après le programme de Nô, un spectacle de taiko (tambour japonais) intitulé « Hojo Daiko » sera présenté par un groupe local, aux côtés du spectacle de ninja « FUMA NINJA, la légende d'ODAWARA », qui a reçu un accueil chaleureux au Vietnam l'an dernier, pour rendre l'événement encore plus captivant.

- Temps forts du programme

Cliquez ici pour plus de détails :

Image : « Aoi no Ue » https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312670/_prw_PA1fl_C8h348gb.pdf

Contenu du spectacle (environ une heure) :

Performance de tambour japonais -- Hojo Daiko

Théâtre Nô au château d'Odawara « Aoi no Ue » -- La légende de Genji

FUMA NINJA, la légende d'ODAWARA

Veuillez cliquer ici pour voir un aperçu :

Aperçu 1 : https://youtu.be/d4MZ3NviM0g (45 s)

Aperçu 2 : https://youtu.be/l8M84KQu228 (15 s)

Aperçu 3 : https://youtu.be/pKc20-cY4os

- Informations spéciales

Cette performance vidéo préenregistrée filmée au château d'Odawara sera diffusée en ligne. Ceux qui ont acheté des billets recevront des manuels en plusieurs langues qui pourront être téléchargés à l'avance. Ainsi, les spectateurs pourront profiter du monde sensationnel et de toute la profondeur du Nô de chez eux, où qu'ils se trouvent dans le monde et sans aucune barrière linguistique. Les archives de visionnage seront disponibles pendant trois jours.

« Théâtre Nô au château d'Odawara "Aoi no Ue" --La légende de Genji »

- Date et heure de la retransmission

Dimanche 13 septembre 2020 de 20 h à 21 h (JST)

- Date et heure des archives de visionnage

Jusqu'à mardi 15 septembre 2020, 23 h 59

- Période de vente des billets

Du 5 août 2020, 10 h au 16 septembre 2020, 20 h

- Prix du billet

1 000 JPY (taxes comprises)

URL : https://amazingodawara-noh.zaiko.io/_item/328862

Veuillez noter que les billets doivent être achetés sur le site de ZAIKO (https://zaiko.io) avant de pouvoir visionner la retransmission.

