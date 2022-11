LA PIMIENTA, DA ATLAS RENEWABLE ENERGY, ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO E SE TORNA A SEGUNDA MAIOR PLANTA SOLAR DO MÉXICO ATÉ HOJE

A Usina Solar La Pimienta, da Atlas Renewable Energy, está em pleno funcionamento, tornando-se a segunda maior usina solar do México até hoje. A usina gerará 789 GWh por ano e fornecerá energia limpa à concessionária estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) pelos próximos 15 anos.

CIDADE DO MÉXICO, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy, uma geradora internacional de energia renovável, anuncia que sua usina solar La Pimienta está em total funcionamento. A usina, localizada no estado de Campeche, tem capacidade de 300 MW, tornando-se a segunda maior usina solar do México. Ela fornecerá energia à CFE sob um contrato de 15 anos a fim de atender às necessidades de energia da península de Yucatán.





Atlas Renewable Energy’s La Pimienta Solar Plant in Campeche, Mexico

O anúncio deste importante marco foi feito na quinta-feira, 17 de novembro, durante uma visita à usina solar por funcionários do governo local liderados pelo Secretário de Governo, Aníbal Ostoa Ortega, que representou a Governadora do Estado do Campeche, Layda Sansores, que disse: "La Pimienta é um projeto extraordinário que vai gerar um eco em outras empresas: os investidores sabem que todas as empresas que vêm de boa fé e que estão comprometidas com o meio ambiente são bem-vindas".

Dorothy Ngutter, Cônsul Geral dos EUA em Mérida, como representante de Ken Salazar, Embaixador dos EUA no México, disse que "o compromisso de nossos governos com a energia limpa e a transição energética compensa para o benefício de nossas nações e do planeta".

La Pimienta tem mais de um milhão de painéis solares, que estão distribuídos em 651 hectares. A usina solar gerará cerca de 789 GWh por ano, o que equivale a fornecer energia suficiente para beneficiar mais de 300.000 pessoas.

La Pimienta representa o primeiro investimento em energia solar renovável em grande escala no estado de Campeche, com a participação de instituições de alto calibre como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Nacional de Obras e Serviços Públicos (Banobras), o Banco MUFG, o Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) e a Société Générale.

"Estamos muito orgulhosos de que nosso maior projeto até o momento esteja agora totalmente operacional. Este projeto é muito especial para nós, pois somos capazes de fornecer energia limpa para a Península de Yucatan e evitar a emissão de mais de 1,7 milhões de toneladas de CO2. Além disso, conseguimos promover programas sociais e ambientais únicos, que contribuirão para o bem-estar das comunidades vizinhas e para a preservação do ecossistema local", disse Camilo Serrano, Gerente Geral da Atlas Renewable Energy no México.

O compromisso da Atlas de acelerar a transição para energia limpa está intimamente ligado à sua visão de responsabilidade social e ambiental. Durante a execução deste projeto, a Atlas implementou uma série de programas socioambientais que tiveram um impacto positivo nas comunidades e ecossistemas locais.

A construção de La Pimienta gerou mais de 1.000 empregos onde a mão de obra local foi priorizada. O principal programa da Atlas "Somos parte da mesma energia" treinou 355 mulheres locais em habilidades técnicas e contratou 165 delas, elevando a representação feminina dos tradicionais 2% para 15% durante a construção deste tipo de projeto.

A Atlas também implementou o Projeto Carmen - um programa em parceria com as autoridades sanitárias locais focado em levar saúde acessível às comunidades vizinhas por meio da construção, reabilitação e o fornecimento de equipamentos de dois centros de saúde. A empresa também apoiou a comunidade com a instalação de banheiros e fogões a lenha para mais de 40 famílias. Durante os momentos mais difíceis da pandemia, a Atlas também forneceu máscaras e material de limpeza e doou alimentos para todos os membros da comunidade.

Cuidar do meio ambiente e proteger o ecossistema local também é um objetivo importante para a Atlas. A empresa implementou um programa de biodiversidade para preservar a flora e fauna locais e melhorando um corredor natural dentro da planta, habitat para as espécies locais. A empresa também está reinserindo a flora local resgatada durante a fase de construção da fábrica e realizará um programa de reflorestamento de 450 hectares, com cerca de 100.000 espécimes previstos para serem plantados.

Com este projeto, além de a Atlas continuar ajudando a acelerar a transição para fontes de energia mais limpas, ela também eleva o padrão em termos de proteção do meio ambiente, ecossistema, diversidade e práticas de inclusão dentro do setor - assumindo assim compromissos com a responsabilidade social.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável que vem desenvolvendo, financiando, construindo e operando projetos de energia renovável em todas as Américas, desde o início de 2017. A Atlas Renewable Energy possui uma equipe experiente com o mais longo histórico no setor de energia renovável na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande porte.

O crescimento da Atlas Renewable Energy está focado nos mercados mais estáveis da região, usando sua experiência comprovada em desenvolvimento, marketing e estruturação para acelerar a transformação para a energia limpa. Ao se envolver ativamente com a comunidade e as partes interessadas no centro de sua estratégia, a empresa trabalha todos os dias para oferecer um futuro mais limpo.

