La plataforma educativa Toolshero ofrece apoyo mundial para la formación personal y profesional durante la cuarentena

Más de 10 millones de personas en más de 100 países ya usan la plataforma de toolshero y, gracias a su continua expansión, toolshero está haciendo realidad la visión de contribuir a un mundo más preparado y fortalecido. "Es un orgullo ser embajadora de toolshero", afirma la DJ internacional y ex reina de belleza Sheryl Lynn Baas. "En particular durante estos tiempos difíciles, creo que es fantástico que toolshero ofrezca apoyo a nivel mundial. Desde que competí en el certamen Miss Mundo en 2006 y fundé la Fundación Sheryl Lynn, trabajo en pos de la educación y el empoderamiento, ¡así que me llena de entusiasmo compartir esta buena noticia!".

Toolshero ayuda a las personas en todo el mundo a formarse a nivel personal y profesional a través de una plataforma educativa de alta calidad y fácil acceso. El objetivo es ofrecer a estudiantes, profesionales, científicos y personas interesadas en todo el planeta la oportunidad de crecer a través de una oferta de herramientas educativas para ampliar su formación. Estos valiosos conocimientos prácticos pueden usarse a diario y los usuarios de nuestra plataforma pueden compartir los conocimientos que adquieran con las personas a su alrededor. Así creamos juntos un mundo más fuerte y preparado.

Para más información visite www.toolshero.com/subscribe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1158642/Toolshero_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1158643/Toolshero_ambassador_Sheryl_Lynn.jpg

FUENTE Toolshero

