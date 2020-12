La plate-forme asiatique de paiement mobile transfrontalier Asianwallets cherche à coopérer avec davantage de pays pour établir un réseau de partage des paiements

HONG KONG, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Asianwallets, une marque de paiement transfrontalier appartenant à Oriental Payment Group (OPG) (HK.8613), s'est engagée à construire un « réseau de partage de paiements mobiles transfrontaliers » à l'échelle de l'Asie. En rejoignant le réseau, les entreprises qui possèdent un porte-monnaie électronique peuvent facilement étendre leurs activités à d'autres pays asiatiques, tandis que les acquéreurs peuvent se connecter en un seul clic à des méthodes de paiement locales dans plusieurs pays, ce qui permet aux commerçants d'utiliser les méthodes de paiement préférées des clients.

Quels sont les pays et régions pris en charge par Asianwallets ?

Asianwallets a eu accès au code QR de Singapour (SGQR) ainsi qu'au code QR de Thaïlande (ThaiQR) en 2019, et s'est connecté au système QRIS d'Indonésie en 2020. La plate-forme peut fournir à ses partenaires des canaux de paiement par banque et porte-monnaie électronique dans les trois pays. Grâce à l'implantation globale du groupe OPG sur le marché asiatique, Asianwallets peut également déployer directement le paiement par porte-monnaie électronique dans plus de 10 000 magasins coopératifs hors ligne à Hong Kong, Singapour, en Thaïlande et au Japon.

Comment Asianwallets voit le futur

Lesile Tham, vice-président du groupe OPG : « Plusieurs pays asiatiques prévoient de lancer, ou ont déjà lancé, des normes unifiées de code QR. Le paiement mobile se développe à une vitesse incroyable ! Malgré leur développement rapide, les produits de paiement restent très homogènes et présentent de graves lacunes en matière de compétitivité. Une fois le marché saturé, s'ensuivra une brutale guerre des prix ! Comment garder une longueur avance sera un défi que tous les établissements de paiement devront relever. »

Asianwallets contact activement des institutions prenant en charge le porte-monnaie électronique au Japon, en Corée du Sud, en Inde et dans d'autres pays, dans l'espoir de construire un « réseau de paiement mobile transfrontalier couvrant toute l'Asie » avec des partenaires basés sur son propre marché et sa propre technologie. En partageant les canaux de paiement, les ressources des commerçants et les technologies des systèmes, le réseau vise à résoudre les problèmes de développement des institutions, à renforcer l'influence des marques sur les marchés locaux et à promouvoir le développement des services de paiement mobile en Asie.

SOURCE Asianwallets