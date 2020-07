La plate-forme mondiale de technologie financière Nium élargit son service d'émission de cartes Visa à l'Europe

L'annonce intervient peu après le lancement du même service en Australie, ce qui illustre les projets mondiaux de Nium

SINGAPOUR, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Nium, une plateforme mondiale de technologie financière (Fintech), a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Visa, destiné à étendre son service d'émission de cartes à l'Europe, peu après que la société a annoncé un service similaire en Australie. La solution de cartes en marque blanche vise à aider les entreprises à améliorer leur rentabilité et à augmenter leur productivité.

Tandis que le segment des cartes pour les particuliers a nettement étoffé son offre et amélioré l'expérience client, la gestion des cartes d'entreprise est restée relativement la même - cela prend des mois de les mettre en place, de les enregistrer et de les fabriquer, pour ensuite les intégrer à un système existant aux capacités figées. Par ailleurs, la création, la gestion et la distribution des cartes sont habituellement effectuées par différentes entreprises, ce qui rend le processus non seulement fastidieux, mais aussi coûteux. Grâce à ce partenariat avec Visa, Nium va rationaliser et simplifier le programme de gestion des cartes pour les entreprises en fusionnant tous ces processus dans un seul système, ce qui permettra aux entreprises d'avoir plus de contrôle, tout en générant des économies de coûts importantes.

Grâce à ce partenariat avec Visa, Nium est à même de fournir des services de bout en bout d'émission, de traitement et d'intégration dans un délai plus court. Les sociétés qui utilisent les cartes d'entreprise émises par Nium pourront :

Effectuer des virements en temps réel vers des cartes de crédit et de débit Visa physiques et virtuelles, par exemple en versant les salaires sur des cartes Visa

vers des cartes de crédit et de débit Visa physiques et virtuelles, par exemple en versant les salaires sur des cartes Visa Permettre des paiements numériques sécurisés par le biais de la tokénisation pour les paiements en magasin, en ligne et aux guichets automatiques

pour les paiements en magasin, en ligne et aux guichets automatiques Apporter aux entreprises et aux particuliers du monde entier des moyens de paiement simples grâce à des cartes multidevises dotées de fonctions de gestion des dépenses multi-portemonnaies / portefeuilles

La flexibilité des outils API et des services complets d'émission de Nium, qui s'accompagne des produits et services de Visa, permet à Nium de prendre en charge bon nombre de cas d'utilisation de la gestion des dépenses, selon les différents modèles commerciaux et plateformes, qu'il s'agisse d'entreprises cherchant à concilier les frais de divertissement et de voyage d'entreprise de leurs employés, d'entreprises souhaitant payer leurs fournisseurs et vendeurs à l'étranger ou d'entreprises technologiques innovantes qui veulent envoyer des paiements à leur communauté.

« Bien que les paiements passent au mode numérique, une grande partie des dépenses d'entreprise effectuées par les employés sont encore financées par des cartes émises par l'entreprise. Ce phénomène est encore plus répandu en Europe, où les paiements par carte sont encore monnaie courante[1]. Nous observons le besoin d'améliorer les systèmes de cartes existants utilisés par les entreprises. Nous avons lancé le même service en Australie et à Singapour au début de cette année et nous avons constaté des résultats extraordinaires. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Visa pour accomplir notre mission qui consiste à améliorer l'efficacité des entreprises grâce à l'introduction et la facilitation de la technologie financière », a déclaré Gitesh Athavale, chef de produit (cartes) chez Nium.

Pour en savoir plus sur le service d'émission de cartes de Nium, rendez-vous sur : https://www.nium.com/platform/?tab=spend.

À propos de Nium

Nium est une plateforme mondiale de technologique financière (Fintech) qui redéfinit la manière dont les particuliers et les entreprises envoient, dépensent et reçoivent des fonds par-delà les frontières. L'entreprise fait constamment preuve d'innovation afin de fournir les solutions les plus pertinentes et les plus agiles pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. Uniquement axée, au départ, sur les virements des particuliers via InstaReM, elle est devenue une entreprise qui fournit également des solutions de Fintech aux entreprises. Nium est réglementée en Australie, au Canada, dans l'Union européenne, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, à Singapour et aux États-Unis et elle traite des milliards de dollars par an pour les banques et les établissements de paiement, la prochaine génération d'acteurs du commerce électronique, les agences de voyage en ligne (OTA) et les utilisateurs du commerce de détail dans le monde entier. Parmi les investisseurs de Nium figurent Visa, BRI Ventures, Vertex Ventures, Vertex Growth, Fullerton Financial Holdings, GSR Ventures, Rocket Internet, Global Founders Capital, SBI Japan, FMO (Netherlands Development Finance Company), MDI Ventures, Beacon Venture Capital et Atinum Investment.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.nium.com.

Contacts pour les médias :

Gillian Loo

+65-9863-8120

[email protected]

