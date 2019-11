La plate-forme numérique Horizon de Huawei pour les villes construit une ville intelligente entièrement connectée

Le Forum sur la coopération des villes intelligentes innovantes a eu lieu le 19 novembre. Shan Zhiguang, directeur du département Informatisation et recherche industrielle du Centre d'information de l'État (Chine), Rudolf Niessler, conseiller principal pour les relations internationales à la Commission européenne et Sun Fuyou, vice-président du Huawei Enterprise Business Group ont partagé leurs points de vue sur le sujet. La façon d'intégrer plusieurs nouvelles technologies, de gérer des silos d'information, de contrôler efficacement des données et de prôner la transformation organisationnelle et des processus sont des préoccupations que partagent la Chine et l'Europe et sont également des défis auxquels Huawei se consacre pour aider ses clients à les relever.

« Le développement d'une ville intelligente doit tenir compte à la fois des facteurs techniques et humains et doit se faire de manière plus intelligente », a déclaré M. Sun. « Il s'agit d'une initiative gouvernementale qui requiert un processus de développement continu et à long terme. L'innovation, les essais et l'itération constante seront essentiels. Une plate-forme numérique intégrée peut aider de solides partenaires de l'écosystème à mener un développement agile et un fonctionnement itératif en se fondant sur les besoins individuels de la ville. »

En s'appuyant sur la plate-forme numérique Horizon, Huawei a lancé la solution « HiCity » pour les villes intelligentes, qui optimise l'intégration d'une gamme de nouvelles technologies TIC et de données afin de simplifier les processus des services, de partager les données des services et transférer les flux d'informations, réduire le seuil pour l'utilisation des nouvelles technologies et faciliter leur intégration. En travaillant aux côtés des partenaires de l'écosystème, Huawei souhaite apporter un meilleur soutien à la gouvernance et à l'innovation des villes intelligentes.

La vitalité économique et la planification systématique sont les clés du développement des villes intelligentes

Pendant le salon, Huawei a officiellement publié le document sur les perspectives de développement et de gouvernance des villes intelligentes. Par le biais d'une analyse de cas urbains, le document expose en détail deux modèles caractéristiques et six pistes sur la façon dont les villes intelligentes facilitent le développement urbain. Il est proposé que « l'économique » et le « systématique » soient les éléments essentiels du développement urbain.

Le document a proposé quatre initiatives sur la construction de villes intelligentes. Premièrement, l'adaptation aux nouvelles tendances et l'évolution du rôle des gouvernements peuvent accélérer le déploiement des villes intelligentes. Deuxièmement, l'adoption d'un modèle axé sur l'économie peut faciliter la vitalité économique. Troisièmement, une planification systématique est nécessaire pour mettre en place un système complet et à plusieurs niveaux des capacités des villes intelligentes. Quatrièmement, les efforts polyvalents contribuent à assurer le développement durable des villes intelligentes.

Pendant le salon, Smart City Industrial Ecosphere (SCIE), dont Huawei est membre, a conclu un accord de collaboration stratégique avec le SCEWC, qui vise à forger une collaboration exhaustive en termes de nouvelles technologies, d'incubation industrielle, de normes industrielles et d'écosystèmes industriels. Huawei espère contribuer aux normes de la ville intelligente, aider les villes à construire et à améliorer la compétitivité mondiale dans le processus de numérisation et de transformation intelligente pour concrétiser, de concert, la vision et le rêve d'une ville formidable.

À l'occasion du SCEWC, Huawei a présenté ses toutes dernières solutions pour la ville intelligente, à savoir :

IOC : un « cerveau » de la ville, visualisé, efficace et intelligent qui permet une gestion visuelle des actifs de la ville.

La plate-forme numérique Horizon pour les villes : elle aide les clients à réaliser la planification générale de l'infrastructure urbaine, à améliorer l'expérience des affaires et à accélérer le lancement des services. Elle fournit également aux partenaires des capacités d'infrastructure TIC intégrées, accumule les actifs de l'industrie et unifie les interfaces ouvertes pour permettre un développement et une innovation plus efficaces.

Des applications intelligentes : incluant un poteau intelligent, une analyse intelligente des routes et des solutions intelligentes de positionnement en intérieur, qui intègrent les produits de réalité augmentée, de Wi-Fi et d'IPC (caméras IP) de Huawei.

Une éducation intelligente : la solution Campus OptiX garantit une expérience de service supérieure des salles de classe dans des environnements à haute densité. La solution Wi-Fi 6 offre des environnements de salle de classe à haut débit et faible latence et des tableaux blancs électroniques qui permettent l'enseignement à distance.

Un hôpital numérique : la solution tierce Huawei Wi-Fi 6 de gestion des actifs médicaux basée sur le Wi-Fi 6, une pharmacie intelligente basée sur l'informatique en périphérie de réseau de Huawei, ainsi que des systèmes d'information hospitaliers (HIS) et des solutions de systèmes d'archivage et de transmission d'images (PACS) utilisant le stockage tout flash extrêmement fiable à double activité de Huawei.

Des douanes intelligentes : des solutions de cloud d'administration en ligne, de cloud de bureau, de haut débit national et de réseau privé gouvernemental.

Pour en savoir plus sur le document sur les perspectives de développement et de gouvernance des villes intelligentes et pour le télécharger, veuillez visiter : https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html

La solution de ville intelligente de Huawei a servi à plus de 500 millions de personnes dans plus de 200 villes de plus de 40 pays et régions du globe. Huawei expose ses solutions et ses produits sous le thème « Construire une ville intelligente entièrement connectée » à l'occasion de la neuvième édition du SCEWC, qui se tient du 19 au 21 novembre à Barcelone. Huawei dispose du stand C321, situé dans le Hall 2, Gran Via. Pour obtenir de plus amples informations sur les solutions et les pratiques exemplaires de Huawei en matière de villes intelligentes, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html?source=corp_comm

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1032728/Huawei_Enterprise_Business_Group_EU_China.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1032725/SCEWC_Huawei.jpg



Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei