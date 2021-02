La plate-forme révolutionnaire multi-nœuds et multi-GPU de Supermicro offre une efficacité énergétique et une flexibilité inégalées pour un nouveau standard de performance des applications de streaming vidéo, de jeux en ligne et de réseaux sociaux

« Notre nouveau serveur multi-GPU 2U à 2 nœuds est la plate-forme parfaite pour le streaming vidéo, les jeux haut de gamme dans le cloud et d'innombrables applications de réseau social », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Grâce à la conception avancée de nos serveurs Building Block Solutions® et à notre architecture économe en ressources, les déploiements chez les clients seront les systèmes les plus efficaces en termes d'énergie. La flexibilité du système de Supermicro, leader sur le marché, et les économies réalisées permettront d'obtenir des performances ininterrompues. Nous avons déjà constaté que cette plate-forme unique suscite un intérêt considérable de la part de clients internationaux. »

Alimenté par la série AMD EPYC 7002 et des processeurs de nouvelle génération avec 64 cœurs et 128 voies PCIe 4.0 par nœud, le flux d'air rationalisé et efficace sur le plan thermique permet d'obtenir des performances de pointe soutenues de ce système multi-GPU dense. Il est idéal pour les jeux dans le cloud haut de gamme multi-instances et de nombreuses autres applications de centres de données à forte intensité de calcul. Équipé du module E/S avancé (AIOM) de Supermicro pour des capacités de mise en réseau rapides et flexibles, le système peut également traiter des flux de données massifs pour des applications AI/ML exigeantes, des formations d'apprentissage approfondi et des inférences.

La conception unique du nœud multi-GPU permet une excellente facilité d'utilisation, contrairement aux produits existants sur le marché. Les tiroirs à deux nœuds du système 2U peuvent être retirés pour faciliter l'entretien grâce au partage des ressources d'alimentation et de refroidissement. Cette conception unique et l'accessibilité aux GPU réduisent le coût de la maintenance et des mises à jour pour les applications exigeantes accélérées par les GPU, comme les jeux en cloud, qui nécessitent généralement une consommation d'énergie élevée et une maintenance fréquente.

