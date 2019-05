La plateforme blockchain FLETA a lancé un testnet public avec un pic de 15 000 TPS

L'infrastructure de blockchain publique axée sur les développeurs a prouvé ses capacités avec un taux de TPS élevé, une architecture évolutive et des opérations efficaces

FLETA Gateway sera ajoutée au mainnet en juillet pour améliorer l'interopérabilité avec d'autres plateformes

SÉOUL, Corée du Sud, 20 mai 2019 /PRNewswire/ -- FLETA, une plateforme blockchain visant à créer un écosystème DApp durable, a annoncé que sa version bêta testnet a été lancée et que son code est ouvert au public via GitHub. FLETA promet une nouvelle plateforme blockchain adaptée aux développeurs dont les avantages sont l'évolutivité à long terme, un débit élevé, la décentralisation et la sécurité qui ont été démontrés au cours de cette première itération de sa version bêta testnet. Récemment, par l'ajout de FLETA Gateway sur son mainnet, FLETA prévoit d'améliorer l'interopérabilité avec d'autres plateformes existantes telles qu'Ethereum, Tron, et EOS.

L'essence de la technologie et de l'innovation au cœur de FLETA réside dans une structure indépendante multichaînes, son propre algorithme de consensus appelé preuve de formulation (POF, Proof of Formulation), la reconfiguration des blocs (Block Redesign), la validation par arbre de niveaux (LEVEL Tree validation) et la fragmentation parallèle (parallel sharding). Grâce au lancement sur un testnet, FLETA a démontré ses performances en atteignant en moyenne 10 000 TPS et 15 000 TPS en pic avec un CPU 6 cœurs. FLETA vise à atteindre 20 000 TPS avec le lancement de sa version mainnet en juillet.

FLETA travaille activement sur l'un des principaux problèmes pour les développeurs DApp, à savoir le coût de développement nécessaire, ce qui rend la plateforme aussi adaptée que possible pour les développeurs. En plus du langage de programmation Go, les smart contracts de FLETA seront compatibles avec Solidity et la bibliothèque C pour les développeurs afin que ceux-ci puissent facilement transférer leurs projets sur FLETA.

De plus, le réseau FLETA Gateway saura satisfaire les besoins d'interopérabilité des DApps en présentant une transition simplifiée entre FLETA et d'autres plateformes. Il permet aux DApps existantes d'utiliser la chaîne de services de FLETA qui est à la fois plus rapide et moins coûteuse, tout en restant dans leur mainnet pour des raisons d'échanges. Ceci permet d'annuler tout risque qui peut subvenir avec le processus de migration de tokens ; les projets ont la liberté de définir les transactions gratuitement afin que les utilisateurs puissent utiliser la chaîne sans aucuns frais.

« Le lancement de la version bêta testnet de FLETA marque une étape très importante de notre plan d'action. L'objectif ultime du mainnet FLETA est de créer un système blockchain avec la plus grande efficacité et d'atteindre une fusion réussie des services existants et de la technologie blockchain avec une vitesse inégalée », a déclaré Paul Seungho Park, cofondateur et PDG de FLETA. « Les DApps sont des facteurs clés pour accélérer l'adoption de la technologie blockchain dans notre vie quotidienne. Nous nous efforcerons de fournir l'environnement adapté aux développeurs qui aide les entrepreneurs et les développeurs à demeurer pertinents et à intégrer toutes les caractéristiques positives de la technologie blockchain. »

L'environnement conçu pour les développeurs de FLETA devrait attirer de nombreux développeurs et fait de FLETA l'évolution du secteur des smart contracts. FLETA a ouvert Open Developer Portal (portail développeur ouvert) en mars 2019. Le lancement de sa version mainnet est prévu pour juillet. Les développeurs intéressés par FLETA peuvent trouver ses codes sources sur Github.

À propos de FLETA

FLETA est une plateforme publique de blockchain proposant des services d'assistance technologique et commerciale pour les DApps. Engagée à entretenir un environnement qui soit le plus adapté possible aux développeurs avec une plus grande évolutivité, efficacité et rentabilité, FLETA vise à accélérer l'adoption massive de la technologie blockchain. Sa technologie de base comprend une structure indépendante multichaînes, la reconfiguration des blocs (Block Redesign), la validation par arbre à niveaux (LEVEL Tree validation), la fragmentation parallèle (parallel sharding) et son propre algorithme de consensus, la preuve de formulation (PoF, Proof-of-Formulation).

