La plateforme d'achat en réalité augmentée Point & Place® ajoute la syndication WebAR pour étendre le réseau de vente au détail à plus de 600 détaillants répartis dans 70 pays

Point and Place® offre aux détaillants des centaines des produits les plus récents en AR, provenant de plus d'une cinquantaine de marques leaders, notamment : LG, Microsoft, Mattel, Dyson LEGO, Fisher-price et Samsung grâce à la plateforme gratuite. Le détaillant ajoute une ligne de code pour permettre l'ajout automatique des tout derniers produits en RA à ses pages web mobiles.

Cette semaine, Eyekandy a lancé la fonctionnalité WebAR avec le plus grand détaillant de produits électrique d'électricité du Royaume-Uni, Currys PC World. Stuart Ramage, directeur de l'eCommerce chez Dixons Carphone, société mère de Currys PC World, a déclaré : « Nous voulons aider nos clients à profiter d'une technologie étonnante et, qu'ils fassent leurs achats en magasin ou en ligne, la réalité augmentée donne vraiment vie à ce à quoi un produit ressemblera chez eux. Notre version d'application de Point and Place en RA a déjà permis d'observer une hausse impressionnante des ventes allant jusqu'à 30 % dans certaines catégories de produits, ce qui montre à quel point c'est un outil précieux pour les clients. Nous sommes très heureux de l'intégrer à des centaines de produits sur notre site Web et de rendre l'expérience encore plus facile et immersive pour les clients. »

La RA est en train de se démocratiser auprès des acheteurs, et Gartner prédit que plus de 100 millions de clients feront leurs achats avec la RA en magasin et en ligne d'ici 2020.

Carolyn Anderson, Trade manager chez LG UK, une des premières entreprises à adopter Point & Place® a ajouté : « LG s'engage à offrir à ses clients l'expérience d'achat la plus personnalisée possible. La RA de Point & Place® permet à tous nos partenaires détaillants d'ajouter facilement notre gamme de modèles de produits AR à leurs sites Web. »

Joe Golden, Creative Director chez Eyekandy a conclu : « Nous sommes ravis de poursuivre notre voyage pour changer la façon dont les gens font leurs achats grâce à la RA. Notre engagement à soutenir les marques et les détaillants mondiaux dans l'adoption de cette technologie, à offrir aux acheteurs un nouveau moyen d'acheter, personnalisé et attrayant, vit à l'heure actuelle un réel élan. »

Fondée en 2016 à Londres, au Royaume-Uni, Eyekandy est une entreprise mondiale leader spécialisée dans l'innovation, la création et le déploiement d'expériences en réalité augmentée pour le commerce. La plateforme d'achat en réalité augmentée Point & Place® est le plus grand réseau au monde d'achat en RA avec plus de 700 détaillants connectés à travers plus de 70 pays. Elle est en train de se frayer une voie dans le secteur des achats sur plusieurs canaux en RA pour les détaillants et les marques.

