La plateforme d'analyse Value Xd™ parmi les meilleures scale-ups technologiques au Royaume-Uni

Offrant une plateforme analytique unique qui transforme notre chaîne de valeur analytique existante, la plateforme Value Xd™ est le premier écosystème analytique au monde dédié à l'investissement durable. Elle propose des outils uniques qui permettent d'aligner les décisions quotidiennes d'investissement et d'affaires avec les principes environnementaux et les objectifs mondiaux de développement.

La présélection de Value Xd™ est le témoignage d'un monde nouveau, un monde prêt, plus que jamais, à faire face au changement climatique et à adopter les outils qui traduiront les principes en actions et les objectifs en réalités.

Armen V. Papazian, diplômé du King's College Cambridge University et fondateur et PDG de Value Xd™, a réagi à cette sélection :

« Nous sommes ravis d'apprendre la nouvelle et nous sommes impatients de continuer à aller de l'avant. Nous ferons de notre mieux pour mettre en valeur cette plateforme révolutionnaire. Nous sommes convaincus qu'une architecture analytique transformée est nécessaire et qu'elle fait partie intégrante de nos efforts globaux pour apporter l'équilibre à notre monde, afin d'assurer que la durabilité et la responsabilité soient au cœur de toutes nos décisions d'affaires et d'investissement. »

Vicky Hunter, responsable de l'engagement des entrepreneurs de Tech Nation pour le Sud-Ouest, a décrit le concours ainsi que la victoire de Value Xd :

« Une quantité énorme de technologies innovatrices est en train d'être créée dans tout le Sud-Ouest, comme en témoigne la multiplication des candidatures au concours Rising Stars que nous avons enregistrées cette année.

De la Cournouaille aux Cotswolds, les entrepreneurs perturbent les industries et créent de nouvelles solutions à des problèmes réels. Il y a ici un réseau fantastique qui aide les fondateurs à faire croître leur entreprise, à réfléchir à la durabilité et à l'évolutivité, et comme je le dis de façon assez biaisée, le Sud-Ouest est le meilleur. Je suis ravie que Value Xd™ ait franchi cette étape et j'ai hâte de voir les progrès dans les mois à venir. »

Lien du communiqué :

https://technation.io/news/introducing-the-top-33-early-stage-tech-companies-in-the-uk-rising-stars-2-0/

À propos de Tech Nation

La vision de Tech Nation est de faire du Royaume-Uni le meilleur endroit pour imaginer, démarrer et développer une entreprise numérique. Sa mission est de donner aux entrepreneurs technologiques ambitieux les moyens de croître plus rapidement à travers les connaissances et les relations, et de bâtir une économie britannique qui convienne à la prochaine génération. Tech Nation aide les start-ups à être compétitives à l'échelle mondiale pour créer des emplois, des compétences et une productivité accrue au Royaume-Uni et bâtir une économie digne de l'avenir.https://technation.io/

À propos du concours Rising Stars 2.0 :

Rising Stars 2.0 est le seul concours de start-ups véritablement national du Royaume-Uni, conçu pour mettre en valeur et rehausser le profil des meilleures start-ups technologiques de toutes les régions du pays. Le concours se terminera par une grande finale à Londres où les 20 meilleures sociétés, sélectionnées par notre jury, s'adresseront à un jury de haut niveau et à un public afin d'être nommées parmi nos 10 étoiles montantes. https://technation.io/programmes/rising-stars/

À propos de Value Xd :

Value Xd Ltd est un fournisseur de plateformes d'analyse basées sur le cloud, enregistrée et basée au Royaume-Uni. Sa première version, Value Xd Impact, est conçue comme le premier écosystème analytique mondial dédié à l'investissement durable et à impact. La plateforme de Value Xd réinvente toute la chaîne de valeur analytique, depuis la recherche et la collecte de données jusqu'à l'analyse, la simulation, les tests, le reporting, le ressenti, la publication et le partage. Il s'agit d'un univers analytique autonome, doté de caractéristiques uniques et sans précédent qui permettent aux analystes et aux organisations de disposer d'une pléthore d'outils basés sur le cloud qui augmentent l'efficacité et l'efficience. https://valuexd.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039109/ValueXd_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1039110/value_xd.jpg

https://valuexd.com/



