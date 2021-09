La plateforme d'investissement et de gestion d'actifs Odyssey fait l'acquisition de Ferntech

BOULDER, Colorado, BERLIN, Allemagne, DELHI, Inde et LAGOS, Nigeria, 17 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La société américaine Odyssey Energy Solutions, Inc. annonce aujourd'hui le rachat de la société allemande de technologie de surveillance et de contrôle à distance, Ferntech GmbH.

Cela consolide la position d'Odyssey en tant que principale plateforme d'investissement et de gestion d'actifs de bout en bout du secteur de l'infrastructure distribuée. Elle soutient désormais les investisseurs, les développeurs, les opérateurs et les gouvernements tout au long du cycle de vie des projets en ajoutant de nouvelles capacités pour les opérations de projet.

Emily McAteer, PDG et cofondatrice d'Odyssey, déclare : « Nous sommes ravis de l'acquisition de Ferntech et de l'opportunité que cela représente d'étendre le kit d'outils que nous offrons à nos clients et utilisateurs. Nous avons travaillé avec succès avec l'équipe de Ferntech et leur technologie pendant plusieurs années. Cette acquisition fait progresser de manière significative la mission que nous nous sommes fixée : permettre un développement, un financement et des opérations rationalisés de projets d'infrastructure distribuée à grande échelle ».

Odyssey est devenu la plateforme de référence pour les investisseurs et les gouvernements qui investissent dans le marché de l'énergie renouvelable décentralisée et facilite actuellement des flux de fonds d'un total dépassant 900 millions de dollars américains.

McAteer ajoute : « Odyssey a prouvé la valeur de sa plateforme pour catalyser les investissements dans le secteur de l'énergie décentralisée. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer à proposer un produit intégré de pointe pour des opérations et une maintenance efficaces. »

La solution de surveillance et de contrôle à distance de Ferntech comprend des technologies matérielles et logicielles permettant de collecter et d'analyser les données granulaires du système, mais également d'agir dessus. Les opérateurs ont besoin de moins de déplacements sur site et peuvent réduire les coûts d'exploitation et de maintenance de 30 %. Les algorithmes de contrôle standardisés rendent également les systèmes plus intelligents, améliorant la productivité et réduisant les interruptions de service jusqu'à 10 %.

La société Ferntech, fondée à Berlin en 2016, a déployé ses solutions dans plus de 15 pays sur cinq continents. Elle est reconnue comme étant une entreprise novatrice en matière de matériel de surveillance et d'analyse, en raison de sa capacité à travailler sur presque toutes les technologies.

Patrick Cousins, VP Réussite client chez Odyssey et ancien PDG de Ferntech, déclare : « Rejoindre la famille Odyssey est un fantastique pas en avant pour nous. Nous savons que nous travaillons bien ensemble et nous avons l'ambition commune de transformer la façon dont nous pouvons utiliser les données pour faire évoluer des infrastructures à faible émission de carbone à moindre coût. »

Les objectifs mondiaux zéro émission nette entraînent une ruée vers les infrastructures à faible émission de carbone. D'après les calculs de l'OCDE, il faudra investir 6,3 billions de dollars annuels dans les infrastructures jusqu'en 2030 dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau et des télécommunications, afin de ssoutenir la croissance. Les actifs décentralisés sont de plus en plus considérés comme des solutions aux problèmes de coût et de résilience qui affectent les grands projets centralisés.

McAteer conclut : « Nous assistons à une augmentation rapide des investissements dans les projets d'infrastructure distribuée, et le secteur a un énorme potentiel. Nous avons construit l'équipe et les technologies nécessaires pour que la plateforme d'investissement et de gestion d'actifs de bout en bout d'Odyssey soit exactement ce dont le secteur a besoin pour réaliser ce potentiel. »

www.odysseyenergysolutions.com

Demandes commerciales : Piyush Mathur, directeur commercial, [email protected]

Demandes de renseignements des médias : Donald Ouma, Levanter Africa, +254 783 481 975, [email protected]

À propos d'Odyssey

Odyssey fournit des logiciels, du matériel et des outils de données pour financer, construire et exploiter des projets d'infrastructure distribuée à grande échelle. Il s'agit de la seule plateforme d'investissement et de gestion d'actifs de bout en bout du secteur de l'énergie décentralisée, utilisée par plus de 1 000 gouvernements, financiers, développeurs et opérateurs. Son siège social est situé à Boulder, dans le Colorado, et la société possède des bureaux à Delhi, Lagos et Berlin.

