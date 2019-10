La plateforme de blockchain FLETA, a signé un contrat pour le développement d'une technologie propriétaire de blockchain avec Heart Number, la plateforme de trading par intelligence artificielle

En vertu de l'accord, FLETA de Sendsquare développera le mainnet de Heart Number et Heart Number appliquera le propre algorithme de consensus de FLETA, la preuve de formulation (PoF - Proof-of-Formulation). Les détails du développement comprennent une page du portail de minage pour les premières applications de minage, un explorateur de blocs qui peut surveiller le trading de la monnaie, une passerelle, des formules propriétaires, un portefeuille spécialement conçu pour le réseau Heart Number, et le système de minage PoF.

De plus, Sendsquare prendra en charge les parties qui nécessitent l'utilisation de la technologie de blockchain en reliant le service du mainnet et l'application de trading de Heart Number. Sendsquare prévoit d'apporter son soutien au développement de l'écosystème de blockchain de Heart Number en utilisant le système de passerelle qui peut basculer librement entre sa propre monnaie et son jeton Heart Number basé sur ERC-20 sans nuire à l'environnement existant.

Heart Number est une plateforme de trading qui fournit des informations de prédiction distribuées en faisant appel à l'intelligence artificielle (AI) et offre un passage d'ordres automatique pour les utilisateurs de son application. En plus de son service de surveillance et de prévision des cours sur 30 jours, premier du genre, Heart Number offre un système de suivi des hausses et des baisses des cours. En particulier, la fonction de vente sectorielle, qui a été introduite pour la première fois en Corée, peut effectuer jusqu'à sept ordres automatiques en même temps, prévenir les achats initiaux en vue des baisses de cours immédiatement après l'activation et introduire des informations prédictives qui peuvent contribuer à déterminer le moment où clore les transactions. Heart Number prépare actuellement une version multilingue pour les traders de monnaie du monde entier, basée sur sa technologie de passage d'ordres automatique de haut niveau.

FLETA est un projet mainnet qui bénéficie d'une vitesse de 20 000 TPS et permet l'expansion infinie des applications décentralisées. Il fournit actuellement des services de minage en adoptant l'algorithme de consensus PoF et se prépare à lancer un cas d'utilisation dans l'année. La société prévoit de lancer trois services de jeux utilisant la blockchain : Wallet Warrior (un jeu de rôle), Star War (un jeu de puzzle), et FLETA Slots (un jeu de hasard).

Sendsquare a participé en tant que partenaire asiatique officiel au Delta Summit à Malte cette année et a amené le PDG de Heart Number, Ethan Chae. La société partagera sa vision avec les entreprises technologiques de pointe de la 4e révolution industrielle, notamment l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et l'Internet des objets (IdO), et servira de pont entre l'Europe et l'Asie.

Ethan Chae, le PDG de Heart Number, a déclaré : « L'existence de son propre mainnet est importante dans le service de ventes continues, des ventes conditionnelles et des ventes liées. Le mainnet fournira également la motivation de l'enjeu et facilitera le plaisir des événements de parachutage. Il deviendra par ailleurs un élément essentiel pour former l'écosystème de divers produits payants de Heart Number sans répercuter ces frais sur les utilisateurs. »

M. Hong Jong-ho, le PDG de Sendsquare, a déclaré : « Heart Number est un partenaire fiable de FLETA et participe au premier contrat de service technique. En associant l'excellent service de Heart Number aux performances élevées de FLETA, la commodité peut être maximisée pour tous les utilisateurs. »

À propos de FLETA

FLETA est une plateforme de blockchain qui vise à offrir une infrastructure qui peut être appliquée à des modèles économiques réels. FLETA possède ses propres technologies de base de blockchain, telles que la validation de l'arbre de niveau, la fragmentation parallèle, la structure multichaîne indépendante, la reconception de blocs, ainsi que la preuve de formulation (PoF) qui est son propre algorithme de consensus. Avec ces technologies, FLETA vise à résoudre les problèmes que rencontrent les plateformes existantes, tels que des vitesses lentes, une évolutivité limitée ou encore des frais excessifs, et ambitionne de fournir un environnement de développement flexible. Ce faisant, FLETA entend stimuler la commercialisation de la technologie de blockchain. De plus, grâce à sa technologie de passerelle, elle a amélioré son interopérabilité en permettant aux projets émettant leurs jetons via d'autres mainnets, tels que Ethereum, Tron ou EOS, de maintenir leurs propres mainnets tout en utilisant la chaîne de service FLETA.

Après l'ouverture réussie de la version bêta de son Testnet en mars 2019, le bloc Genesis a été généré le 23 juillet 2019, et le minage ainsi que la chaîne principale de FLETA ont correctement fonctionné depuis lors. Le portail des développeurs de FLETA avec des documentations d'orientation technique sera ouvert au début du mois de septembre.

FLETA se concentre sur la commercialisation de la technologie de blockchain avec ses cas d'utilisation ; FLETA développe ses propres applications décentralisées (DApps) de jeu et une application décentralisée en collaboration avec son partenaire. En outre, FLETA a été choisie comme chef de projet pour le projet de PoC de la blockchain soutenu par le gouvernement sud-coréen. FLETA est en train de mettre de véritables données d'essais cliniques sur une chaîne et son application sera lancée au 4e trimestre 2019.

