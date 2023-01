La plateforme de jeu Web3, Intella X, développée par NEOWIZ, lève 12 millions de dollars en prévision de son lancement prochain sur Polygon

SEONGNAM, Corée du Sud, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'un des principaux géants du jeu en Corée du Sud, NEOWIZ, a annoncé qu'il avait réussi à lever 12 millions de dollars en financement privé pour sa plateforme de jeu Web3, Intella X, en prévision de son lancement prochain sur Polygon.

La levée a rassemblé plus de 20 investisseurs de divers secteurs et comprend des partenaires notables tels que Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Planetarium, Big Brain Holdings, Global Coin Research, Crit Ventures, JoyCity, Pearl Abyss, XL Games, et WEMIX.

Intella X, an upcoming Web3 gaming platform on Polygon announces its key investors.

En tant que plateforme de jeux Web3 de nouvelle génération, Intella X a pour mission de combler le fossé entre Web2 et Web3 grâce à des protocoles, des services et des jeux uniques.

« Développer et gagner », et « Contribuer-Jouer et gagner »

Ce qui distingue Intella X de ses concurrents, c'est que la plateforme récompense perpétuellement les contributeurs de son écosystème (c'est-à-dire les développeurs de jeux et les utilisateurs) avec son jeton de plateforme natif, le jeton Intella X, grâce à son protocole de service unique et gratifiant, la « preuve de contribution ».

En outre, la plateforme redistribue également une partie de ses revenus aux contributeurs grâce à son protocole unique de distribution décentralisée des revenus, afin de renforcer les valeurs fondamentales de Web3.

En plus de ses protocoles de service uniques et du large éventail de jeux qu'elle propose en 2023, la plateforme offre des fonctionnalités supplémentaires dans le but de supprimer les obstacles à l'entrée et d'améliorer l'expérience des utilisateurs sur le Web3. De la création simplifiée de portefeuilles à la mise en œuvre de métatransactions, Intella X s'est fixé pour mission de fournir des jeux de haute qualité et un environnement convivial afin d'accélérer l'adoption massive.

Intella X devrait être lancé sur Polygon au premier trimestre 2023, avec son portefeuille Web3 propriétaire, son DEX (Decentralized Exchange), sa place de marché NFT, son launchpad et ses jeux.

Suivez les réseaux sociaux d'Intella X pour les nouvelles et les annonces.

Page d'accueil : https://www.intellax.io

Twitter : https://twitter.com/TeamIntella

Discord : https://discord.com/invite/ATbzFeM4C4

Medium : https://medium.com/@intellax

À propos de NEOWIZ

Créée en 1997, NEOWIZ (KOSDAQ:095660) est considérée comme un pionnier et l'une des principales sociétés de jeux en Corée. Depuis 2003, la société a publié avec succès une grande variété de jeux pour PC et mobiles sur https://www.pmang.com/. Elle a également co-développé et lancé des titres à succès tels que FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul : The Hero Slayer, Cats & Soup, et le très attendu Lies of P, qui a été primé trois fois à la Gamescom.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1984381/Intella_X_upcoming_Web3_gaming_platform_Polygon_announces_key_investors.jpg

SOURCE NEOWIZ Corporation