La plateforme de liquidité des crypto-monnaie Black Ocean ouvre la liste blanche des clients

Les premiers clients seront en mesure d'exploiter tous les systèmes et d'essayer les avantages de la plateforme Black Ocean. Le projet offre à la fois une réserve de liquidités et un service de dark pool pour les clients institutionnels et les teneurs de marché, afin de satisfaire tous les besoins des utilisateurs.

Par ailleurs, Black Ocean a un programme incitatif mis en place pour les clients figurant sur la liste blanche :

· Top-3 : récompenses de 50-30-15 k$ en jetons et de meilleures conditions de négociation;

· Top-10 : conditions de négociation largement meilleures;

· Top-50 : meilleures conditions de négociation.

Black Ocean est conçu pour fournir des liquidités et des exécutions d'ordres pour les bourses et les bureaux de gré à gré (OTC). Cela signifie qu'un client peut être connecté à la réserve de liquidités de Black Ocean et acheminer son flux d'ordres (provenant de ses clients) vers la plateforme de négociation de l'entreprise. Les teneurs de marché de Black Ocean exécuteront ces ordres et Black Ocean paiera ce flux d'ordres à un client.

Black Ocean contient également une dark pool. Le projet peut répondre à la demande du client de négocier plus de 300 k$ par transaction selon un modèle de demande de cotation (RFQ). Voici les avantage qu'offre Black Ocean par rapport aux plateformes boursières et aux bureaux OTC conventionnels :

· Aucun risque de contrepartie – les transactions sont exécutées selon un modèle d'échange et les actifs du client sont stockés auprès d'un dépositaire agréé (Black Ocean utilise Cactus Custody de Matrixport);

· Aucune fluctuation du marché – le fait de placer un ordre d'une valeur de 300 k$ dans une bourse entraînerait un mouvement des prix, ce qui pourrait causer des pertes au client.

Le projet Black Ocean vise à établir des relations solides avec ses clients afin de permettre à tous les utilisateurs d'obtenir des informations détaillées et récentes par les canaux officiels. Consultez le site officiel bo.market et abonnez-vous aux médias sociaux de Black Ocean pour vous tenir au courant.

