La plateforme de marketing numérique de Sojern, conçue pour réduire la dépendance des hôtels de toutes tailles à l'égard des agences de voyages en ligne, est maintenant disponible sous forme d'abonnement

Au service de 10 000 clients dans 140 pays, Sojern offre aux hôtels un accès en temps réel aux données de voyage, ainsi que des solutions média numériques complètes

SAN FRANCISCO, 9 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Sojern, un des principaux fournisseurs de solutions de marketing numérique au service de 10 000 clients dans plus de 140 pays, a annoncé aujourd'hui qu'il proposera ses solutions de marketing numérique pour les hôtels indépendants et les chaînes hôtelières sous forme d'abonnement. Une version de la même solution à base de commissions est populaire auprès des hôtels clients de Sojern depuis un certain temps déjà.

Avec cette nouvelle offre, la même technologie de niveau entreprise développée pour alimenter les campagnes de marketing des plus grandes marques de voyage au monde est proposée aux petits hôtels pour une fraction du prix, et ce, sur une seule et même plateforme. Proposée comme une alternative de réservation directe aux accords de distribution entre les hôtels et les agences de voyages en ligne, la solution de marketing numérique de Sojern offre des publicités hautement personnalisées aux consommateurs sur de multiples dispositifs et canaux numériques tels que Facebook et Instagram, la vidéo, les affichages publicitaires et les moteurs de recherche. Les annonces et le contenu ciblés incitent ensuite les clients potentiels à se rendre sur le site Web de l'hôtel pour effectuer directement leur réservation.

La plupart des hôteliers n'ont pas accès aux mêmes ressources que les grandes marques. Beaucoup d'entre eux n'ont pas non plus le temps et l'expertise nécessaires pour gérer plusieurs fournisseurs et trouver un mix média numérique complet qui leur permettra d'atteindre les clients en ligne. Sojern offre aux hôtels un moyen de mener facilement des campagnes de marketing numérique sophistiquées sur plusieurs canaux pour atteindre les voyageurs au moment précis où ils planifient et réservent un voyage, en leur donnant accès en temps réel à des données sur les voyageurs et à tous les principaux canaux de publicité numérique. Aujourd'hui, pour la toute première fois, vous pouvez accéder à cette plateforme de la manière qui vous convient : soit sur commission, soit sur abonnement.

Le marketing en ligne s'est complexifié et demande beaucoup de temps. Par conséquent, le secteur est devenu de plus en plus dépendant des agences de voyages en ligne pour contribuer à remplir les chambres, mais cela s'accompagne souvent de taux de commission élevés et d'aucune relation directe avec les clients. La plateforme de Sojern identifie les voyageurs sur le marché et utilise la publicité pour stimuler les réservations directes et augmenter le trafic sur le site Web de l'hôtel tout en favorisant les relations directes avec les clients de l'hôtel. Sojern automatise la gestion et l'optimisation des campagnes afin que les hôtels puissent se concentrer non pas sur les complexités du marketing numérique, mais sur leur priorité fondamentale : l'expérience du client. La création gratuite de publicités, les tests A/B des créations, des services de traduction et des renseignements sur le marché local et la concurrence comptent parmi les autres avantages offerts par le programme.

Initialement conçues pour les plus grandes marques hôtelières mondiales, Sojern offre maintenant ses solutions de marketing numérique aux hôtels indépendants et aux chaînes hôtelières de deux façons différentes, toutes deux proposant une méthode exclusive où un analyste se consacre à la réussite de ses clients par le biais de la science des données : Pick Your Plan™, une méthode par abonnement ; et Pay On The Stay™, une méthode par commission.

« Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile et peu cher pour un hôtel de créer un site Web et d'accepter des réservations en ligne, mais attirer des voyageurs dans le marché visé sur votre site est un défi permanent. Quel hôtelier a le temps, le budget ou l'expertise nécessaires pour maîtriser le marketing dans les domaines des moteurs de recherche, de Facebook, d'Instagram, de l'affichage, de la vidéo, du mobile, de la publicité intégrée et de la prochaine grande tendance, en particulier lorsqu'il se retrouve en concurrence face aux budgets publicitaires de plusieurs milliards de dollars des agences de voyages en ligne », s'est interrogé Kurt Weinsheimer, directeur des solutions de Sojern. « Sojern étudie le comportement des voyageurs sur le Web mobile et numérique depuis 2007 et fournit des solutions aux plus grandes marques de voyage de la planète pour augmenter leur part de réservations directes et satisfaire leurs indicateurs de performance. Nous avons réalisé qu'il y avait une opportunité de transformer cette expertise en solutions simples pour les hôteliers à petits budgets qui ne voulaient pas prendre le risque d'un modèle traditionnel de bon d'insertion dans les médias. »

Pour plus d'informations sur les solutions de marketing numérique de Sojern pour les hôtels indépendants et les chaînes, consultez www.sojern.com/hotel-marketing.

À propos de Sojern

Les solutions de marketing numérique de Sojern pour les voyages reposent sur plus d'une décennie d'expertise dans l'analyse du parcours complet du voyageur jusqu'à l'achat. La société fait passer les voyageurs de leurs rêves à leur destination en activant des solutions multicanaux de valorisation de la marque et de performance sur la Sojern Traveler Platform pour plus de 10 000 clients dans le monde entier. Distinguée dans le palmarès Deloitte Technology Fast 500 six années de suite, Sojern a son siège social à San Francisco et compte 600 employés répartis à Berlin, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Istanbul, Londres, Mexico, New York, Omaha, Paris, São Paulo, Singapour et Sydney.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

Related Links

http://www.sojern.com



SOURCE Sojern