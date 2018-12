La plateforme de musique indépendante Jamendo dépasse le cap des 600 000 chansons !

LUXEMBOURG, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

Cette étape confirme le succès du modèle économique de Jamendo et son statut de communauté de musique indépendante incontournable.

Partagées par des artistes indépendants, ces 600 000 chansons démontrent la solide croissance que connaît l'industrie musicale indépendante et la nécéssité d'une telle plateforme en ligne dans l'environnement digital actuel.

Renforcer la notoriété des artistes indépendants et leur permettre de vendre directement leur musique à des fins commerciales. Deux idées qui, grâce à une ténacité, une passion et une créativité hors-norme, ont donné naissance à ce qui est aujourd'hui la plus grande communauté de musique indépendante au monde.

"Jamendo nous a tellement aidé", s'exclame The Devil Music Co., un collectif de rock des USA, "nous sommes vraiment reconnaissants de leur travail et de la manière dont ils nous ont permis de diffuser notre musique !"

C'est aussi l'occasion d'analyser les avantages qui ont menés 40 100 artistes à héberger 600 000 chansons sur la plateforme.

D'abord, une visibilité au sein d'une communauté indépendante et mondiale. Gratuite et sans publicité pour les auditeurs, la plateforme Jamendo Music permet aux artistes indépendants de diffuser largement leurs œuvres, au-delà des frontières géographiques et légales.

« Je ne serais pas là où j'en suis sans Jamendo » confie Kellee Maize, artiste hip-hop originaire des USA qui vient de sortir son nouvel album sur Jamendo, « le potentiel pour les artistes est énorme et le niveau d'attention et de dévotion dont ils font preuve est incroyable »

Deuxième atout majeur : Jamendo Licensing, plateforme-soeur de Jamendo Music. Les artistes indépendants peuvent y vendre leurs œuvres aux professionnels (pour diffusion dans un espace commercial ou dans une publicité, par exemple) et toucher directement un revenu d'une manière équitable et transparente.

« Un revenu qui me permet de continuer à produire des morceaux » s'enthousiasme l'artiste de rock Color Out « et d'avoir une visibilité lorsque ma musique est utilisée dans des applications mobiles, sites Web… C'est gagnant-gagnant pour tous !»

En s'adaptant continuellement aux besoins de l'industrie musicale indépendante, Jamendo s'affirme comme un acteur majeur qui continuera à faire parler de lui. Une seule certitude : sa détermination à avoir un impact positif et durable sur l'industrie musicale !

À propos de Jamendo

Jamendo est l'une des plus grandes plateformes de musique indépendante. Elle fournit de la musique gratuite pour usage individuel et diverses licences pour des projets ou des commerces. Jamendo soutient les artistes indépendants en leur fournissant un espace où promouvoir et vendre leur musique.

