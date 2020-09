La plateforme de périphérique sous forme de service de LiftForward, Inc. permet l'expansion du Xbox All Access

NEW YORK, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- LiftForward, Inc. a annoncé aujourd'hui que sa plateforme de périphérique sous forme de service (Device-as-a-Service, DaaS) alimente le programme Xbox All Access de nouvelle génération (consulter la page https://www.xbox.com/fr-US/xbox-all-access ). Depuis le lancement du programme l'an dernier, il y a eu une expansion aux États-Unis et à l'échelle internationale de sorte à coïncider avec la sortie des nouvelles consoles Xbox.

Même si les consoles Xbox de nouvelles générations ne seront pas disponibles avant le 10 novembre, il est dès aujourd'hui possible de les précommander dans le monde entier. Il est possible d'acquérir la Xbox Series X, la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue, pour 34,99 $ par mois pendant 24 mois (comprend l'accès à plus de 100 jeux avec un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate), sous condition d'approbation de financement; et la Xbox Series S, la plus petite Xbox jamais conçue, pour 24,99 $ par mois pendant 24 mois (comprend l'accès à plus de 100 jeux avec un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate) sous condition d'approbation de financement.

« La préférence des clients pour l'achat de produits et de services au moyen d'un modèle d'abonnement augmente de façon exponentielle, a déclaré Jeffrey Rogers, PDG de LiftForward, Inc. De plus, l'apparition de la COVID-19 dans le monde entier a accru les souscriptions d'abonnement pour du matériel et des services connexes. LiftForward a été à l'avant-garde de la facilitation de l'achat de matériel et d'abonnements DaaS par les consommateurs pour le compte des principaux fabricants. La plateforme DaaS de LiftForward offre une véritable expérience d'achat omnicanal et de financement intégré à partir de n'importe quel canal de vente au détail. »

Le Xbox All Access est disponible par l'entremise de la plateforme DaaS de LiftForward aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède chez des détaillants de premier plan comme Best Buy, GameStop, EB Games, Micromania-Zing, le Microsoft Store, Walmart, GAME, Smyths Toys, Eligiganten, Gigantti, la FNAC et Elkjøp. D'autres pays et détaillants seront ajoutés régulièrement à la plateforme.

À propos de LiftForward

LiftForward est la plus importante plateforme de périphérique sous forme de service (DaaS) au monde. Elle vise à redéfinir la notion de propriété ainsi que les relations entre les consommateurs, les détaillants et les fabricants. L'entreprise est établie dans le district financier au sud de Manhattan. La technologie de LiftForward permet aux fabricants d'offrir des programmes DaaS faciles à mettre à niveau dans les canaux, chez les détaillants et dans les diverses régions géographiques par l'entremise de leurs partenaires financiers privilégiés. LiftForward collabore actuellement avec les meilleurs fabricants au monde pour créer des programmes DaaS qui offrent aux clients les produits, les logiciels et les services les plus récents grâce à des paiements mensuels bas et prévisibles, sans frais cachés ni coûts imprévus.

Relations avec les médias

LiftForward, Inc.

180, allée Maiden, 10e étage

New York, NY 10038

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1278840/LiftForward_Logo.jpg

Related Links

http://www.liftforward.com



SOURCE LiftForward, Inc.