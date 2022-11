La plateforme de vision robotique Luxonis annonce son premier robot personnel open source : rae

Les créateurs de la gamme de caméras OAK lancent une campagne Kickstarter pour développer un robot open source pour tous : rae

LITTLETON, Colorado, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Luxonis, une plateforme de vision robotique basée au Colorado, est ravie de présenter rae, son premier robot personnel entièrement entraîné et très puissant. Soutenu par une campagne Kickstarter pour aider à son développement, rae se distingue en offrant une multitude de fonctionnalités dès la première utilisation, ainsi qu'un degré unique de potentiel de programmation expérimentale qui dépasse de loin les autres robots grand public sur le marché. Dernier né d'une longue lignée d'innovations Luxonis, rae est conçu pour rendre la robotique accessible et simple pour les utilisateurs, peu importe leur expérience en la matière.

World-class AI, computer vision and machine learning all on a robot that fits in your pocket.

« rae illustre le principal objectif de Luxonis : rendre la robotique accessible et simple pour tout le monde, et pas seulement pour l'ingénieur diplômé ayant des années d'expérience en programmation », a déclaré Brandon Gilles, PDG de Luxonis. « On croit, parfois à tort, que l'utilisation d'un robot doit être compliquée. En créant rae, nous voulons contribuer à démontrer les impacts positifs que la robotique peut avoir sur la vie de tous, qu'il s'agisse de vous aider à trouver vos clés, de parler avec votre ami qui utilise la langue des signes américaine ou de jouer avec vos enfants. »

Au fond, rae est un robot de classe mondiale qui intègre l'IA, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique sur l'appareil. S'appuyant sur la technologie des caméras OAK primées de la marque, rae offre la profondeur stéréo, le suivi d'objet, l'estimation de mouvement, les données IMU 9 axes, l'inférence neuronale, la détection d'angle et le zoom de mouvement. De plus, il est entièrement compatible avec l'API DepthAI. Grâce à la localisation et à la cartographie simultanées (SLAM) de nouvelle génération, rae peut cartographier des environnements inconnus et y naviguer. Il est préconfiguré avec ROS 2 pour accéder à sa riche collection de logiciels et d'applications.

Doté d'une suite complète d'applications standard, rae propose des jeux comme les imitations ou « cache-cache », ainsi que des outils utiles tels que la lecture des codes-barres et des codes QR, la lecture des plaques d'immatriculation, la détection des chutes, l'enregistrement en time-lapse, la reconnaissance des émotions, la recherche d'objets, l'interprétation de la langue des signes et un mode d'alerte de sécurité. Toutes les applications sont contrôlables via l'application mobile de rae, dont les utilisateurs peuvent se servir de n'importe où dans le monde. Ils peuvent également se connecter à la plateforme Cloud de Luxonis, RobotHub, pour gérer les personnalisations, télécharger et installer les applications créées par les utilisateurs et collaborer avec la communauté d'utilisateurs de Luxonis.

Les campagnes de crowdfunding et le développement de produits novateurs que les roboticiens adorent font partie de l'ADN de Luxonis, comme en témoignent ses deux précédentes campagnes. La première campagne Kickstarter de Luxonis pour le kit OpenCV AI en 2021 a récolté 1,3 million de dollars avec 6 564 partenaires financiers, et le second pour l'OAK-D Lite a récolté 1,02 million de dollars avec 7 988 partenaires financiers. Avec le soutien des amateurs de robots et des fidèles de la marque, ainsi que de nouveaux partenaires financiers cibles comme les enseignants, les étudiants et les parents, rae est en passe de laisser un impact en tant que robot personnel révolutionnaire qui ne se limite pas à une niche démographique.

Le prix de rae commence à 299 $ et la livraison internationale est disponible.

Les personnes intéressées peuvent en savoir plus sur la campagne ici .

Pour plus d'informations sur Luxonis, consultez le site https://www.luxonis.com/

À propos de Luxonis :

La mission de Luxonis est de simplifier la vision de la robotique. L'entreprise s'efforce d'améliorer l'efficacité de l'ingénierie dans le monde grâce à ses systèmes de caméra primés et leaders sur le marché, qui intègrent l'IA, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique dans un ensemble compact et très performant. Luxonis propose des solutions complètes allant du matériel au firmware, en passant par les logiciels et une plateforme de gestion Cloud en pleine expansion. Elle donne la priorité à la réussite de ses clients en développant continuellement son écosystème DepthAI.

