La plateforme DirectBooks poursuit son expansion pour inclure les transactions de la catégorie d'investissement en euros et en livres sterling

LONDRES et NEW YORK, 19 avril 2021 /PRNewswire/ -- DirectBooks™, le consortium des marchés des capitaux fondé pour optimiser les marchés financiers mondiaux, a annoncé aujourd'hui le lancement d'annonces d'accords de la catégorie d'investissement en euros et en livres sterling sur la plateforme DirectBooks. La plateforme DirectBooks a été lancée au quatrième trimestre de 2020 avec la fonctionnalité d'annonce de transaction pour les émissions de titres de catégorie d'investissement en dollars américains à l'échelle mondiale, avec un ensemble commun de données structurées sur les transactions et un accès aux documents pour les investisseurs institutionnels.

Dans le cadre de son expansion européenne, DirectBooks a également annoncé la nomination de Duncan Phillips comme directeur général et responsable Europe. Duncan Philips sera basé à Londres et dirigera le bureau britannique, ainsi que le développement d'une équipe européenne interfonctionnelle.

Duncan Philips a auparavant travaillé chez Citi pendant 15 ans en tant que responsable de syndication à Londres, Tokyo et Hong Kong. Il a ensuite occupé des postes de direction en tant que responsable international des marchés de capitaux chez Ipreo et directeur commercial chez Nivaura, une start-up basée à Londres, spécialisée dans l'automatisation du flux de travail des marchés de capitaux.

« L'ajout des annonces de transactions en euros et en livres sterling à la plateforme est une autre étape critique dans l'évolution de l'offre de DirectBooks », a déclaré le PDG de DirectBooks, Rich Kerschner. « Nous sommes également ravis de poursuivre la croissance de notre entreprise avec Duncan Philips, qui dirigera notre bureau au Royaume-Uni et mènera l'expansion européenne. »

« Je suis ravi de rejoindre DirectBooks à ce moment important du développement de la plateforme », a déclaré Duncan Phillips. « J'ai hâte de former l'équipe et de travailler avec notre communauté d'achat et de vente pour faire évoluer le processus d'émission primaire. »

DirectBooks simplifie le processus d'émission primaire pour les titres à revenu fixe en simplifiant les flux de communication pour les souscripteurs et les investisseurs institutionnels. La plateforme continuera de s'étendre et sera en mesure d'optimiser les communications d'informations relatives aux commandes et à l'attribution, ainsi que les instructions de couverture. Les émissions de titres à haut rendement et de titres des marchés émergents seront ajoutées ultérieurement à la plateforme cette année.

