La plateforme française Yubo lève 40M€ pour poursuivre son développement à l'international

Cette nouvelle levée de fonds en Série C clôt une année de croissance exceptionnelle pour Yubo avec l'augmentation de 400 % du temps passé par les utilisateurs dans les lives et le cap franchi des 40 millions d'utilisateurs dans le monde.

PARIS, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Yubo, la plateforme sociale de la génération Z, annonce aujourd'hui une nouvelle levée de fonds de 40 millions d'euros (soit 47,5M$), menée auprès d'investisseurs historiques tels que Idinvest, Iris Capital, Alven et Sweet Capital ainsi que de nouveaux investisseurs dont Gaia Capital Partners. A cette occasion, Jerry Murdock, co-fondateur d'Insight Partners (investisseur précédemment auprès de Twitter, Snapchat...), devient membre indépendant du conseil d'administration de Yubo.

En moins d'un an, Yubo a levé plus de 50 millions d'euros (soit plus de 60M$) auprès d'investisseurs internationaux dont Village Global. Yubo devrait terminer l'année 2020 sur un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars, soit le double de son chiffre d'affaires 2019.

S'appuyant sur des technologies de pointe et de nombreux outils de protection de la jeunesse, Yubo se consacre à la création d'un espace sécurisé pour élargir son cercle social. Yubo repense en profondeur le concept de réseau social, en faisant passer la rencontre et l'échange avant la pression de la performance induite par les "likes" ou "followers".

Des ambitions fortes après une année de croissance effrénée

Depuis son lancement en 2015, Yubo a connu une croissance significative sur des marchés clés, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en France. En 2020, le nombre d'utilisateurs actifs en France sur Yubo a ainsi triplé, et le temps passé par les utilisateurs français dans les groupes de discussion a été multiplié par 6. Aujourd'hui, plus de 100 000 groupes de discussion sont créés chaque jour sur Yubo à travers le monde.

La plateforme a désormais l'ambition de renforcer encore sa présence dans les pays anglo-saxons ainsi que d'étendre sa communauté en Asie du Sud-Est, au Japon, à Taïwan et en Corée du Sud. Yubo prévoit également d'ouvrir prochainement des bureaux dans chaque région clé. Pour soutenir et accélérer son développement, Yubo prévoit également de multiplier par 10 ses effectifs dans le monde entier, notamment son équipe de modération.

Le live : enrichir l'expérience des utilisateurs avec une approche innovante et ludique

Cette troisième levée va servir à accélérer le développement technique de l'application dont l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans les lives. Il sera désormais possible de partager des vidéos YouTube ou bien d'utiliser les filtres et objectifs AR de Snapchat, grâce à un partenariat avec Snap Inc., directement depuis la plateforme Yubo.

Enfin, la start-up va développer des algorithmes de recommandations pour personnaliser et enrichir l'expérience de ses utilisateurs en fonction de leurs intérêts, de leurs interactions et des activités disponibles sur l'application.

Ce nouveau tour de table permettra également de continuer d'améliorer la modération qui est dans l'ADN de la plateforme. Depuis sa création, Yubo met la sécurité de ses utilisateurs au cœur de son développement, avec la mise en place de fonctionnalités innovantes telles que la vérification de l'âge et la modération en temps réel. La levée de fonds servira notamment à mettre en place des lignes d'assistance téléphoniques dans tous les pays actifs, ou encore des équipes et des outils de modération dans plus de 36 langues afin d'améliorer la sécurité de ses utilisateurs dans toutes les régions où Yubo est actif.

