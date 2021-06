La plateforme L.E.M.O.N. de GWM établit une nouvelle norme de conduite sécuritaire dans le monde

Tournée vers l'avenir et ouvrant la voie à l'échelle mondiale, la plateforme L.E.M.O.N. de GWM repose sur une technologie modulaire hautement intelligente et présente comme avantages la flexibilité, une haute performance, une grande sécurité et un poids léger. Le système de sécurité de la plateforme a été entraîné avec 18 scénarios d'utilisation typiques, recueillis à l'échelle internationale, et est strictement conforme aux exigences du système de notation de sécurité à cinq étoiles du Programme européen pour l'évaluation d'automobiles neuves (NCAP) et à celles de la cote la plus élevée ( Good ) de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Il a fait l'objet de 124 types de tests de conditions d'exploitation et de plus de 8 000 mises à jour et optimisations durant les simulations virtuelles. En plus de se conformer aux normes et aux règlements internationaux mentionnés ci-dessus, GWM analyse et étudie les conditions d'exploitation non standard en se concentrant sur des scénarios de collision réels et très fréquents. Par conséquent, la plateforme L.E.M.O.N. est l'une des rares de l'industrie qui suit les exigences les plus strictes du monde en matière de collision et contribue à améliorer la sécurité des conducteurs à tous les égards.

Grâce à la plateforme L.E.M.O.N. de GWM, le modèle JOLION de HAVAL est très concurrentiel sur le marché en ce qui a trait à la sécurité des passagers, des piétons, du véhicule lui-même et de sa nouvelle source d'énergie. Sur le plan de la sécurité des passagers, le modèle JOLION de HAVAL offre une protection multidimensionnelle et est équipé du plus récent correcteur électronique de trajectoire (version 9.3), d'un régulateur de vitesse et d'espacement à plein régime, d'un système de régulation de vitesse intelligent, d'un système de freinage d'urgence automatique en scénario complet et d'autres systèmes intégraux d'aide à la conduite. Les conducteurs peuvent ainsi s'adapter facilement aux différentes conditions routières, par exemple sur les réseaux autoroutiers ou urbains, sous la neige ou sous la pluie. De multiples dispositifs sont installés pour la sécurité active et passive des passagers et des piétons, notamment l'affichage haute définition à 360 degrés, le système de surveillance des signes de fatigue, l'alarme de vitesse excessive, le système de surveillance de la pression des pneus, six coussins gonflables fournis par la marque internationale Autoliv, le système de déverrouillage automatique des portes ainsi que le dispositif d'arrêt de l'acheminement d'huile actionné au moment d'une collision. HAVAL a choisi un châssis en acier de haute résistance (73 %) pour la conception de son modèle JOLION, afin de protéger les passagers et de réduire efficacement l'importance des dommages et des coûts d'entretien du véhicule après une collision à basse vitesse avec un autre véhicule. En outre, le modèle JOLION de HAVAL offre des solutions de sécurité mécanique et des points critiques ainsi que des solutions de stratégies logicielles qui contribuent à garantir un taux considérablement réduit d'accidents de la route.

La plateforme L.E.M.O.N. est un exemple démontrant pleinement la force des capacités techniques de GWM, qui permettra à l'entreprise de bien se positionner en vue de sa mondialisation. Dans l'avenir, GWM compte approfondir ses recherches et son développement technologiques, promouvoir les mises à niveau de produits grâce aux percées techniques et favoriser la croissance continue de la valeur de la marque, afin que les utilisateurs du monde entier puissent bénéficier d'une expérience d'innovation encore plus exceptionnelle.

