La plateforme Last Mile de Milkman désormais disponible sur SAP® Store

En s'intégrant à SAP Transportation Management et SAP Commerce Cloud, la plateforme Milkman fournit aux utilisateurs des mises à jour en temps réel sur l'état de la livraison et les options de reprogrammation

MILAN, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Milkman S.P.A. a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Milkman Last Mile est disponible sur SAP® Store , la place de marché en ligne pour les offres SAP et celles des partenaires. S'intégrant à SAP Transportation Management et SAP Commerce Cloud, la Milkman Last Mile Platform fournit aux utilisateurs des mises à jour en temps réel sur l'état de la livraison et les options de reprogrammation. L'expérience utilisateur est améliorée grâce à une meilleure prévisibilité des livraisons.

« Je suis à la fois fier et flatté que notre plateforme soit sur SAP Store », a déclaré Antonio Perini, PDG de Milkman S.P.A. « Je suis ravi et reconnaissant de l'opportunité de travailler avec une telle équipe d'experts chez SAP. Nous sommes au carrefour de l'expérience durable du consommateur et de la chaîne d'approvisionnement numérique. Apprivoiser la complexité des réseaux d'exécution actuels pour l'omnicanalité est le défi le plus passionnant qui soit. »

Milkman Last Mile Platform connecte les besoins des destinataires et des entreprises, permettant aux organisations logistiques et aux détaillants de :

Accomplir des livraisons plus écologiques , en réduisant le kilométrage et les émissions de CO 2 grâce à des algorithmes de pointe d'optimisation des itinéraires, associés à des processus de livraison efficaces pour des premières tentatives de livraison réussies.

, en réduisant le kilométrage et les émissions de CO grâce à des algorithmes de pointe d'optimisation des itinéraires, associés à des processus de livraison efficaces pour des premières tentatives de livraison réussies. Dépasser les attentes des destinataires , avec une stratégie interactive du dernier kilomètre qui module le niveau de service et répond aux demandes les plus exigeantes avec des rendez-vous très précis à faible coût.

, avec une stratégie interactive du dernier kilomètre qui module le niveau de service et répond aux demandes les plus exigeantes avec des rendez-vous très précis à faible coût. Réduire les appels WISMO (Where Is My Order) en permettant des flux de communication interactifs avec les destinataires, offrant une visibilité totale sur le processus de livraison de la commande. Le destinataire a toujours le contrôle et peut intervenir pour contrôler, vérifier et éventuellement appliquer des modifications.

en permettant des flux de communication interactifs avec les destinataires, offrant une visibilité totale sur le processus de livraison de la commande. Le destinataire a toujours le contrôle et peut intervenir pour contrôler, vérifier et éventuellement appliquer des modifications. Automatisez les opérations en mettant en place des processus standardisés pour la gestion des exceptions, permettant des ajustements manuels.

SAP Store, que vous trouverez sur store.sap.com , offre une expérience client numérique simplifiée et connectée pour trouver, essayer, acheter et renouveler plus de 2 200 solutions de SAP et de ses partenaires. Les clients peuvent y trouver les solutions SAP et les solutions validées par SAP dont ils ont besoin pour développer leur activité. Et pour chaque achat effectué sur SAP Store, SAP plantera un arbre.

Milkman S.P.A. a participé au programme conjoint SAP.iO Foundry « Resilient Supply Chain » à Tel-Aviv et à Munich et est un partenaire du programme SAP® PartnerEdge®. Le programme SAP PartnerEdge fournit les outils, les avantages et le soutien nécessaires pour faciliter la création d'applications perturbatrices de haute qualité axées sur des besoins commerciaux spécifiques, et ce, rapidement et à moindre coût.

À propos de Milkman S.P.A.

Fondée en 2015, l'entreprise compte aujourd'hui 39 millions d'euros de financement. Milkman Technologies opère à travers des verticales, se concentrant sur les détaillants (avec une flotte dédiée au transport), les transporteurs et les fournisseurs de services de transport. Poste Italiane, Public Group, et bien d'autres ont déjà adopté Milkman.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

