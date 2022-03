La plateforme LiftForward soutient les programmes de financement des points de vente de Microsoft Store

NEW YORK, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Microsoft Store a choisi la plateforme d'abonnement LiftForward Buy Now Pay Later (« BNPL ») pour étendre ses offres de financement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, en France, en Pologne et au Benelux. Dans ces territoires, la plateforme LiftForward met en relation diverses institutions financières avec les consommateurs pour financer des solutions BNPL à court terme ou des options de financement à plus long terme. La plateforme LiftForward facilite l'expérience des clients au point de vente et assure la gestion des demandes de crédit, la détection des fraudes, la vérification des clients, la souscription, le service, l'exécution et l'assistance à la clientèle.

Les équipementiers, les détaillants et les prêteurs se heurtent à des problèmes techniques, financiers, opérationnels et de données lors de l'élaboration des programmes de financement. La plateforme LiftForward fournit des solutions pour résoudre ces problèmes, permettant une mise sur le marché plus rapide sur une plateforme internationale et évolutive.

« L'expansion mondiale de la plateforme LiftForward pour Microsoft Store offre aux clients davantage d'options de financement à travers le portefeuille de produits de Microsoft », a déclaré Jeffrey Rogers, PDG de LiftForward. « Cela permet également à Microsoft d'être souple et de mettre rapidement sur le marché des produits de financement de choix. »

LiftForward et Microsoft Store se sont associés en 2014 pour lancer Surface All Access, un programme d'abonnement à la mise à niveau commerciale à 0 %, puis à nouveau en 2019 pour proposer Xbox All Access, un programme d'abonnement à Xbox et à Game Pass pour les principaux détaillants dans 15 pays.

« LiftForward permet à Microsoft Store d'intégrer de manière transparente les banques et autres fournisseurs de financement via une plateforme commune. Cela confère à Microsoft Store la capacité et la flexibilité nécessaires pour connecter rapidement et facilement de nombreux partenaires de financement », a déclaré Jesper Chou , directeur général de Microsoft Store. « La plateforme LiftForward améliore l'expérience et le cycle de vie de nos clients de manière fondamentale tout en nous permettant d'étendre nos offres de financement à de nouveaux marchés. »

À propos de LiftForward :

LiftForward, Inc. fournit aux équipementiers, aux détaillants et aux banques des plateformes logicielles BNPL qui alimentent les programmes mondiaux d'abonnement et de financement. LiftForward réduit la complexité de l'option de paiement BNPL avec une plateforme qui relie et automatise tous les composants nécessaires à la réussite des programmes d'abonnement et de financement, notamment les solutions logicielles de point de vente, l'expérience client de commerce électronique en marque blanche, la gestion des stocks, l'exécution, la gestion des comptes et les rapports analytiques. LiftForward a développé le plus grand réseau intégré des principaux équipementiers, détaillants et banques dans plus de 15 pays.

