La plateforme MolecuLight i:X® est disponible pour 650 établissements de soins de longue durée grâce à Synergy HealthCare Alliance, LLC

Synergy HealthCare Alliance, LLC est une organisation d'achats groupés (GPO) spécialisée dans les soins subaigus et de longue durée. Synergy permet aux organisations de santé qui sont membres d'accéder à son portefeuille de contrats de qualité supérieure et à ses accords de prix inégalés. MolecuLight est désormais un partenaire enregistré et son dispositif i: X qui mesure numériquement des plaies et le diagnostic des plaies à charge bactérienne élevée* est disponible pour les membres de Synergy HealthCare Alliance pour les soins de longue durée aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'être un partenaire enregistré de Synergy HealthCare Alliance, qui permettra désormais à 650 établissements de soins de longue durée d'accéder à notre plateforme d'imagerie pour leurs besoins en matière de soins des plaies », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Les patients dans les établissements de soins de longue durée ont une forte prévalence de blessures et d'infections de plaies, et un manque de technologie d'imagerie pour alerter les cliniciens de la charge bactérienne qui retarde la guérison des plaies. Dans notre volonté de faire progresser la norme en matière de traitement des plaies, ce nouvel accord nous permettra de répondre rapidement à la demande croissante de notre technologie et d'accroître notre portée auprès des nouveaux utilisateurs de MolecuLight i:X sur le marché des soins de santé à long terme. »

La procédure d'imagerie MolecuLight i:X comporte une voie de remboursement qui comprend deux codes CPT® applicables dans le cadre des soins de longue durée et des soins prolongés pour le travail du médecin qui doit effectuer « l'imagerie par fluorescence de la plaie pour la présence, l'emplacement et la charge bactérienne ». Les codes CPT ont été délivrés par l' AMA après un examen critique du grand nombre de preuves cliniques à l'appui de la nécessité médicale de cette procédure.

Grâce à leur nouvel accord commercial, Synergy HealthCare Alliance et MolecuLight commercialiseront conjointement la plateforme MolecuLighti:X auprès des 650 établissements de soins de longue durée de la GPO. La formation complète de MolecuLight (en ligne, virtuelle et en ligne) et les programmes de soutien seront également mis à la disposition des membres de Synergy.

En plus de travailler avec des GPO tels que Synergy, MolecuLight dispose également d'une équipe de vente directe et d'applications cliniques dans toute l'Amérique du Nord.

*En combinaison avec les signes et symptômes cliniques (CSS)

**CPT est une marque déposée de l'American Medical Association

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence sur de multiples marchés cliniques. Le premier appareil commercialisé de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires, constitue un appareil d'imagerie portable au point de service pour le marché mondial de traitement des plaies, pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et des symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies . La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment l'innocuité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels essentiels.

À propos de Synergy HealthCare Alliance, LLC

Synergy HealthCare Alliance, LLC, une organisation d'achats groupés (GPO), a été fondée par un groupe d'opérateurs de soins de santé expérimentés, spécialisés dans les soins subaigus et de longue durée, dont l'équipe de direction avait négocié avec succès certains des contrats les plus favorables pour des produits et services de haute qualité dans l'industrie. Après avoir aidé pendant plusieurs années d'autres organismes de soins à négocier de meilleurs prix que les organisations nationales d'achats groupés et les grandes chaînes de maisons de retraite, Synergy HealthCare Alliance, LLC, a été créée pour permettre à d'autres organismes de soins d'accéder à son portefeuille de contrats de qualité supérieure et à ses accords de prix inégalés.

