La plateforme MolecuLight i:X® est disponible pour 9000 établissements de santé grâce au GPO MAGNET GROUP

Le GPO leader accepte MolecuLight i:X, le dispositif de détection des bactéries et de mesure

numérique des plaies au point d'intervention pour ses membres nationaux

TORONTO, 15 juin 2020 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc, le leader de l'imagerie de fluorescence au point d'intervention pour la détection en temps réel des bactéries dans les plaies, annonce la mise à disposition de sa plateforme MolecuLight i:X® à 9000 établissements de santé aux États-Unis grâce à son nouvel accord commercial avec le GPO MAGNET GROUP.

MAGNET GROUP est l'un des organismes de groupement d'achats (GPO) les plus anciens et les plus expérimentés des États-Unis, exerçant ses activités dans vingt états et le district de Columbia. MAGNET GROUP sollicite et passe des contrats avec des équipements médicaux essentiels au nom de ses 9000 prestataires, notamment des hôpitaux, des établissements de soins alternatifs, des cabinets de médecins et des cliniques. MolecuLight est désormais un partenaire enregistré et son dispositif i:X pour la détection des bactéries est disponible pour les membres du MAGNET GROUP dans le domaine de la santé aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'être un partenaire enregistré de MAGNET GROUP, qui permettra désormais à plus de 9000 prestataires de soins de santé d'accéder à notre plateforme d'imagerie diagnostique pour leurs établissements de soins des plaies », a déclaré Anil Amlani, le PDG de MolecuLight. « Dans notre quête de devenir la norme de soins en matière de détection des bactéries et de mesure numérique de la zone de la plaie au point d'intervention, ce nouvel accord nous permettra de répondre rapidement à la demande croissante relative à notre technologie et d'élargir notre portée aux nouveaux utilisateurs de MolecuLight i:X ».

Le MolecuLight i:X est le seul dispositif au point d'intervention qui permet l'imagerie par fluorescence des plaies pour déterminer la présence, l'emplacement et la charge des bactéries. Les partenaires de MAGNET GROUP peuvent bénéficier du parcours de remboursement pour cette procédure, y compris :

Le travail des médecins avec deux codes CPT ® ( C urrent P rocedural T erminology - Cat. III), et

( urrent rocedural erminology - Cat. III), et Le paiement des établissements à travers un code APC (Ambulatory Procedure Classification) dans le cadre d'un service hospitalier ambulatoire

Ces codes CPT et APC seront actifs à compter du 1er juillet 2020.

Dans le cadre de leur nouvel accord commercial, MAGNET GROUP et MolecuLight commercialiseront conjointement la plateforme MolecuLight i:X aux 9000 prestataires de soins membres du GPO. Les membres de MAGNET GROUP auront également accès à la formation complète de MolecuLight (en ligne, virtuelle et en ligne) et aux programmes de soutien.

En plus de travailler avec des GPO tels que MAGNET GROUP, MolecuLight dispose également d'une équipe de vente directe et d'applications cliniques dans toute l'Amérique du Nord.

*CPT est une marque de commerce déposée de l'American Medical Association

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) est une société privée d'imagerie médicale qui a mis au point et commercialise sa plateforme technologique exclusive d'imagerie par fluorescence dans de nombreux marchés cliniques. Le premier appareil disponible à la vente de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X®, et ses accessoires sont utilisés pour la détection des bactéries et la mesure numérique des plaies, et pour fournir un outil de diagnostic portable au point d'intervention pour le marché mondial des soins des plaies. Le MolecuLight i:X fournit aux cliniciens des informations sur les caractéristiques fluorescentes des plaies contenant des bactéries afin de les aider à établir un meilleur diagnostic et à prendre de meilleures décisions thérapeutiques. La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie de fluorescence pour d'autres marchés dont les besoins non satisfaits sont pertinents à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les produits cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

MolecuLight exerce ses activités dans le monde entier par le biais de son siège social, MolecuLight Inc. (Canada), et de ses filiales présentes dans divers pays, dont MolecuLight Corp. (États-Unis), MolecuLight GmbH (Allemagne), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L. et MolecuLight Holland B.V. Chacune de ces entités est soutenue par les équipes locales de vente et d'applications cliniques de MolecuLight qui effectuent des démonstrations cliniques et dispensent le programme de formation complet de MolecuLight pour accompagner les clients et l'adoption continue du dispositif i:X.

À propos de MAGNET GROUP

MAGNET GROUP, l'un des organismes de groupement d'achats (GPO) les plus anciens et les plus expérimentés des États-Unis, compte environ 9000 membres. Fondé en 1979, MAGNET GROUP est un GPO spécialisé dont le portefeuille est axé sur le capital et les petits équipements médicaux, les produits liés aux établissements, certains produits médicaux, les services de ressources humaines, la technologie et d'autres services. MAGNET GROUP est « Your Other GPO » (Votre autre GPO) pour le sourçage secondaire simple de contrats de qualité.

Parmi les participants, on retrouve toutes sortes de prestataires de soins de santé et d'entités non liées aux soins de santé, telles que les municipalités et les universités. Les membres de MAGNET GROUP choisissent parmi plus de 200 contrats GPO dépourvus de tout tracas, sans services groupés et sans devoir respecter certains volumes. Ils ne paient jamais de cotisations ou de droits d'adhésion. Pour plus d'informations sur MAGNET GROUP, contactez Diane T. Mase, présidente, à l'adresse suivante [email protected].

Contact : Rob Sandler, directeur du marketing, MolecuLight Inc., M. 416.274.8166, [email protected] ; Diane T. Mase, présidente, MAGNET GROUP, T. (203) 584-8181, [email protected]

Related Links

www.moleculight.com



SOURCE MolecuLight Inc.