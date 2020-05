La plateforme mondiale de technologie financière Nium conclut son tout dernier cycle de financement

Parmi les nouveaux investisseurs figurent Visa et BRI Ventures

SINGAPOUR, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- La plateforme mondiale de technologie financière Nium a annoncé sa toute dernière levée de fonds aujourd'hui. Visa, le leader mondial des paiements numériques, a participé à ce cycle de financement aux côtés d'investisseurs existants. BRI Ventures, la branche Corporate Venture de la Bank BRI of Indonesia, est un autre nouvel investisseur qui a rejoint cette ronde.

L'annonce de ce financement vient juste à la suite de succès importants que Nium a connus en 2020 et qui lui ont notamment permis de :

Obtenir le compte d'un grand prestataire de services de paiements du marché européen, dans l'optique de traiter un milliard d'euros par an

Remporter un grand appel d'offres international, lancé par l'une des principales entreprises maritimes du monde et portant sur le traitement des paiements faits aux équipages par cartes et les recouvrements pour la gestion nautique

Collaborer avec une importante néo-banque asiatique pour l'aider à se développer à l'étranger en lui fournissant des services de recouvrements internationaux

Soutenir le développement d'une banque offrant des services spécifiques aux populations migrantes (« migrant bank ») aux États-Unis par le biais de l'intégration de l'ensemble des offres Banking-as-a-Service de Nium

Nium s'est taillé une niche de marché pour elle-même et pour sa gamme diversifiée d'offres, les clients s'adressant souvent à elle pour résoudre des problèmes qui se trouvent à l'intersection de l'envoi, de la dépense et de la réception de fonds. Dans le cadre de sa propre offre de transfert de fonds pour les particuliers et les PME (InstaReM) et de ses capacités de transfert de fonds en tant que service, Nium touche désormais des millions de clients dans 10 juridictions autorisées[1], parmi lesquelles le Japon et l'Indonésie sont les dernières en date. Pour ce qui est des entreprises, elle apporte ses services à des clients sur les six continents. En exploitant un modèle entièrement axé sur les micro-services, Nium remédie aux inefficacités qui nuisent aux processus de paiement traditionnels dans des secteurs comme le commerce électronique, des grandes entreprises aux PME, en offrant des services tels que le versement des salaires ou la gestion des voyages et des dépenses, pour ne citer que cela.

« Je suis ravi d'annoncer que nous avons clôturé un autre cycle de financement et vu deux autres investisseurs prestigieux rejoindre notre tableau de structure du capital. La participation de Visa et de BRI Ventures est un vote de confiance pour notre modèle d'entreprise et pour sa résilience face au climat régnant », a déclaré Prajit Nanu, PDG et cofondateur de Nium.

Nium va utiliser les fonds pour développer davantage son offre unique et diversifiée d'infrastructures de paiement, qui comporte la sensibilisation des particuliers, des PME, des grandes entreprises ainsi que des banques et des institutions financières. Le capital récemment levé sera largement destiné au développement de produits et d'acquisitions « tuck-in » (acquisition d'entreprises plus petites) qui réduisent le temps de mise sur le marché. Pour ces dernières, Nium mettra l'accent sur l'expertise verticale dans des marchés tels que l'Europe, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Prajit Nanu a ajouté : « Nous sommes intéressés par des acteurs de l'infrastructure technologique ayant des capacités d'émission, des plateformes de paiement locales et autres qui complètent les nôtres et qui peuvent nous aider à entrer plus rapidement sur des marchés dans lesquels nous avons confiance ».

« La collaboration entre Nium et Visa a débuté au début de l'année 2019 lorsque Nium a rejoint le programme Fintech Fast Track de Visa dans la région Asie-Pacifique. Nous avons travaillé de concert sur de nouvelles expériences commerciales telles que les transferts de fonds instantanés pour les particuliers et les entreprises en Asie du Sud-Est », a déclaré Chris Clark, président régional Asie-Pacifique de Visa. « Nous sommes très heureux d'étoffer notre partenariat avec Nium en investissant dans leurs activités. Travailler avec des entreprises de Fintech comme Nium est un élément clé de la stratégie de Visa qui compte faciliter les paiements à tout un chacun, partout et sur tous les réseaux ».

« BRI Ventures cherche en permanence à soutenir les développements de projets dans le secteur bancaire et financier, en particulier aux côtés de partenaires désireux de fournir un encadrement financier numérique aux clients en Indonésie. Nous travaillons en étroite collaboration avec Nium depuis la période où celle-ci traitait, via InstaReM, les transferts de fonds des particuliers, et nous sommes ravis de constater qu'elle croît en élargissant son offre de services pour englober entreprises et institutions financières. La technologie financière est synonyme de potentiel illimité et nous avons hâte d'épauler Nium sur la voie de la croissance, alors que cette entreprise élargit sa présence en Indonésie et ailleurs », a déclaré Nicko Widjaja, président-directeur général de BRI Ventures.

Nium exerce actuellement ses activités d'envoi, de dépense et de réception des fonds dans plus de 90 pays, dont 65 en temps réel, et dans 63 devises.

[1] Australie, Canada, Europe, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Singapour et États-Unis.

À propos de Nium

Nium est une plateforme mondiale de technologique financière (Fintech) qui redéfinit la manière dont les consommateurs et les entreprises envoient, dépensent et reçoivent des fonds par-delà les frontières. L'entreprise fait constamment preuve d'innovation afin de fournir les solutions les plus pertinentes et les plus agiles pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. Uniquement axée, au départ, sur les virements des particuliers via InstaReM, elle est devenue une entreprise qui fournit également des solutions de Fintech aux entreprises depuis 2019. Nium est réglementée en Australie, au Canada, dans l'Union européenne, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, à Singapour et aux États-Unis et elle traite des milliards de dollars par an pour les banques et les établissements de paiement, la prochaine génération d'acteurs du commerce électronique, les agences de voyage en ligne (OTA) et les utilisateurs du commerce de détail dans le monde entier. Parmi les investisseurs de Nium figurent Visa, BRI Ventures, Vertex Ventures, Vertex Growth, Fullerton Financial Holdings, GSR Ventures, Rocket Internet, Global Founders Capital, SBI Japan, FMO (Société néerlandaise de financement du développement), MDI Ventures, Beacon Venture Capital et Atinum Investment.

Contacts pour les médias

Gillian Loo

[email protected]

+65 9863 8120

