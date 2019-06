La plateforme Morphean libère l'intelligence dans le contrôle d'accès basé sur le cloud

L'innovateur du VSaaS élargit sa gamme de produits au-delà de la sécurité vidéo et offre une solution de contrôle d'accès en tant que service (ACaaS) à travers son partenariat technologique européen avec SimonsVoss

FRIBOURG, Suisse, 13 juin 2019 /PRNewswire/ -- SimonsVoss Technologies GmbH, filiale du groupe Allegion – leader mondial des systèmes de verrouillage numérique et de contrôle d'accès physique – a conclu un partenariat technologique en Europe avec Morphean. Ce nouveau partenariat technologique, qui emploiera le système de contrôle d'accès numérique SmartIntego[1] de SimonsVoss, étendra les capacités basées sur le cloud de Morphean au-delà de la vidéosurveillance pour pénétrer le marché du contrôle d'accès en tant que service (ACaaS), qui devrait s'élever à 2,8 milliards de dollars US d'ici 2024[2].

La plateforme sécurisée Morphean facilite la prise de décision et optimise l'efficacité des organisations en générant des informations uniques et exploitables à partir d'une multitude de sources de données. La combinaison d'un système de sécurité intégré hébergé sur le cloud qui associe désormais la vidéosurveillance et le contrôle d'accès promet non seulement une sécurité accrue avec une authentification double facteur, mais également une mine de données riches. Cela aidera les entreprises à optimiser leurs opérations et leurs processus, par exemple en comprenant mieux les comportements des clients et des employés ou encore la façon dont l'espace de bureau est utilisé.

Martyn Ryder, vice-président des ventes et du marketing chez Morphean, a déclaré : « Nous constatons une croissance considérable de la demande de verrous sans fil, et par conséquent, nous nous félicitons de cet accord opportun avec SimonsVoss. Cet accord nous permettra d'élargir notre offre de contrôle d'accès actuelle et de répondre à la demande croissante du marché et des clients en matière de solutions de verrouillage filaires et sans fil via notre solution de contrôle d'accès gérée sur le cloud. Cette puissante combinaison de sécurité vidéo et de contrôle d'accès en tant que service apportera de nombreux avantages opérationnels et commerciaux à nos clients en Europe et à travers le monde. »

L'avènement des villes intelligentes, un environnement réglementaire plus strict et la hausse du taux de criminalité sont autant de facteurs qui font l'attrait de l'ACaaS et de l'externalisation des fonctions de contrôle d'accès afin de garantir une maintenance précise des cartes d'accès. Une fois ce système installé, seuls les systèmes matériels de contrôle d'accès sont déployés sur site, tandis que les logiciels et les données de contrôle d'accès sont migrés vers un site distant et fournis en tant que service aux utilisateurs dans le cadre d'un abonnement mensuel récurrent. Les avantages d'une telle solution sont nombreux, mais elle permet notamment d'éviter d'importantes dépenses en capital et de transférer la responsabilité de la cybersécurité et des mises à jour du firmware au fournisseur.

« Les systèmes de contrôle d'accès numérique ont une grande valeur pour la technologie de sécurité des bâtiments », a commenté Evert te Pas, responsable des ventes internationales chez SimonsVoss. « SmartIntego de SimonsVoss est une solution de contrôle d'accès numérique de pointe qui est simple à déployer dans les infrastructures physiques et numériques existantes telles que les portes et les réseaux informatiques. Son installation sans câbles et par simple encliquetage la rend compatible avec la plupart des portes sans qu'il n'y ait besoin de percer des trous, de sorte qu'elle est évolutive et flexible sans aucune limitation. »

Le système ACaaS de Morphean utilise les contrôleurs de porte d'Axis Communications, en l'occurrence l'AXIS A1001 et l'AXIS A1601, qui servent d'interface entre le cloud et le système SmartIntego de SimonsVoss. Stephanie Hensler, directrice du développement commercial chez Axis Communications, a déclaré : « Axis s'investit totalement sur ce marché et crée des solutions innovantes basées sur ses normes ouvertes qui permettent aux partenaires d'intégrer différents types de logiciels et de matériels pour une solution entièrement évolutive, flexible et à l'épreuve du temps. »

Morphean participera à l'IFSEC 2019, du 18 au 20 juin à l'ExCel, à Londres | (stand Axis IF920)

[1] https://www.smartintego.com/fileadmin/SmartIntego/PDFs/Brochure_SmartIntego_UK.pdf

[2] https://www.strategyr.com/MarketResearch/ViewInfoGraphNew.asp?code=MCP-7859

www.morphean.com

