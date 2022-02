La plateforme SaaS de recrutement, Manatal, collecte 5,1 millions de dollars américains pour transformer le processus d'embauche à l'échelle mondiale

Des milliers de PME, de sociétés technologiques et de startups ont rejoint Manatal. Cette plateforme a pour ambition de devenir la première plateforme de recrutement pour des millions de PME tout en assurant une sécurité et une confidentialité optimales des données des utilisateurs.

Selon une étude de cas de McKinsey & Company, les entreprises peuvent réaliser une augmentation de 40 % de la qualité des recrutements et une baisse de 12 % de l'attrition de la première année après avoir adopté une attitude plus réfléchie et axée sur les données concernant l'embauche. Alors que la guerre pour les talents continue de s'intensifier dans un contexte où les attentes des employés évoluent et les frontières tendent à disparaître, les entreprises recherchent également des plateformes technologiques simplifiées pour améliorer l'expérience de leurs candidats.

La simplicité de Manatal aide les recruteurs à tirer parti des dernières technologies pour simplifier leur processus de recrutement, de l'identification des profils de candidats (« sourcing ») à l'intégration des nouvelles recrues. Grâce à Manatal, les PME du monde entier peuvent relever les défis liés au recrutement de talents et atteindre leurs objectifs d'embauche d'une manière plus abordable que les diverses solutions de recrutement d'entreprises présentes sur le marché.

« La plateforme Manatal a été conçue pour permettre un recrutement plus rapide et plus efficace dans un monde où l'obtention des meilleurs talents est essentielle au succès de toute entreprise. Avec Manatal, les entreprises peuvent désormais trouver en quelques minutes le candidat idéal pour les postes à pourvoir. Nous sommes fiers du succès de la plateforme et avons hâte d'élargir notre portée mondiale », a déclaré Jeremy Fichet, PDG de Manatal.

Manatal a été fondée en janvier 2019 par Jeremy Fichet (de nationalité française) et Yassine Bel Mamoun (de nationalité marocaine) à Bangkok, en Thaïlande. M. Fichet a occupé des postes de direction dans des sociétés comme Cdiscount et Groupon pendant plus de 15 ans. M. Bel Mamoun a occupé divers postes dans différentes entreprises : consultant en informatique chez Agility Factory, scientifique de données chez Orami et analyste de recherche quantitative chez BNP Paribas.

Manatal est une plateforme SaaS de recrutement et d'intégration de bout en bout, basée à Bangkok, qui a pour mission de transformer la façon dont le processus de recrutement se déroule de par le monde.

