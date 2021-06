La plus grande banque indienne, SBI, investit dans Cashfree, leader des paiements numériques

Actuellement classé parmi les principaux fournisseurs de services de paiement en Inde, Cashfree traite des transactions d'une valeur de 20 milliards de dollars par an. Outre l'Inde, les produits de Cashfree sont utilisés dans huit autres pays, dont les États-Unis, le Canada et les Émirats arabes unis.

« Nous sommes enthousiasmés par notre partenariat avec SBI, le premier prêteur du pays, qui jouit d'une grande confiance. Cet investissement de la plus grande banque indienne témoigne de sa confiance dans l'innovation de Cashfree et dans la façon dont nous développons rapidement l'activité de paiement. Cela souligne également le rôle de Cashfree dans la mise en place d'un écosystème de paiement qui offre le moyen le plus rapide et le plus facile de percevoir des paiements et d'effectuer des versements pour les entreprises en pleine croissance. Alors que nous œuvrons pour la numérisation de l'économie, nous restons déterminés à assurer l'uniformité et la transparence des transactions numériques et à réduire les délais d'exécution pour les entreprises indiennes. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance, dans la mesure où nous continuons à nous concentrer sur l'expérience client et l'innovation produit », déclare Akash Sinha, cofondateur et PDG de Cashfree.

Incubée par PayPal, pionnier des paiements, Cashfree est soutenue par Apis Partners, Smilegate et Y Combinator. Cashfree est utilisée par des entreprises telles que Zomato, Cred, Nykaa, Delhivery, Acko, Shell, entre autres, pour répondre à leurs divers besoins en matière de paiement, comme la perception des paiements électroniques, la réalisation des paiements de fournisseurs, des règlements sur les marchés, etc.

À propos de Cashfree :

Cashfree est une entreprise leader dans le domaine des paiements et des solutions bancaires API. Elle fournit des solutions de paiement complètes qui permettent aux entreprises indiennes de percevoir des paiements et d'effectuer des versements via toutes les méthodes disponibles grâce à une intégration simple. Les offres de Cashfree comprennent une passerelle de paiement avancée et facile à intégrer, une solution de paiement fractionné pour les places de marché, une API de vérification de comptes bancaires et Auto Collect - une solution de compte virtuel permettant d'associer les paiements entrants à des clients. Fondée par Akash Sinha, ancien élève de l'IIIT Hyderabad, et Reeju Datta, diplômé de l' www.cashfree.com est l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en Inde et traite des transactions d'une valeur de 20 milliards de dollars par an. Elle a su tirer parti de la technologie pour devenir le leader des paiements en Inde, avec plus de 50 % de part de marché dans le secteur des processeurs de paiement. Cashfree permet à plus 100 000 entreprises d'encaisser des paiements, de payer des fournisseurs, de verser des salaires, d'effectuer des remboursements groupés, de rembourser des frais, de fidéliser les clients et de les récompenser. Outre l'Inde, les produits de Cashfree sont utilisés dans huit autres pays, dont les États-Unis, le Canada et les Émirats arabes unis. Cashfree est soutenu par l'investisseur de la Silicon Valley Y Combinator, Apis Partners, State Bank of India (SBI) et a été incubé par PayPal.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1527367/Reeju_Datta_Akash_Sinha_Cashfree.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1387178/Cashfree_Logo.jpg

SOURCE Cashfree Payments Pvt Ltd