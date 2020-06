La plus grande vente aux enchères d'art au monde visant à soulager les effets de la Covid va se conclure sur une allocution du pionnier du Bitcoin

Brock Pierce va s'exprimer en direct sur ArtandCo.net le 27 juin, alors que le nombre de personnes infectées dans le monde atteint 10 millions

LONDRES, 29 juin 2020 /PRNewswire/ -- Art&Co., la plus grande vente aux enchères en ligne au monde visant à soutenir les organisations caritatives qui luttent contre les cinq « D » (en anglais) du virus provoquant la Covid-19 que sont le décès, la maladie (disease), la dépression, la violence conjugale (domestic violence) et les discriminations envers les minorités ethniques, va se conclure aujourd'hui avec une allocution du pionnier des crypto-monnaies, Brock Pierce, portant sur la philanthropie et l'art comme investissement de collection. Fineqia International Inc. (« la Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTC : FNQQF) (Francfort : FNQA) fait partie des partenaires fondateurs d'Art&Co.

Brock Pierce est un entrepreneur et un investisseur en capital-risque ayant une grande expérience de la création, du conseil et de l'investissement dans des entreprises qui changent la donne. Philanthrope réputé, il est également reconnu pour avoir été le pionnier du marché des monnaies numériques et pour avoir cofondé Blockchain Capital, l'EOS Alliance et Tether.

255 œuvres d'art sont vendues aux enchères par Art&Co. à des enchérisseurs du monde entier. Les fonds collectés sont répartis entre sept associations caritatives enregistrées et 46 artistes qui se sont réunis pour lutter contre la Covid-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes affectées approche les 10 millions à l'échelle mondiale et il y a près d'un demi-million de décès. Les États-Unis, le Brésil, la Russie, l'Inde et le Royaume-Uni sont les pays les plus touchés.

« La Covid représente un danger évident, actuel et mondial », a déclaré Brock Pierce, fondateur d'Integro Foundation, une organisation à but non lucratif basée à Porto Rico. « Il n'y a pas d'autre temps que le présent pour combattre ce danger. »

Brock Pierce sera en direct en ligne sur ArtandCo.net/Live le samedi 27 juin à 17 h, heure du Royaume-Uni / 12 h, heure de New York. La vente aux enchères se terminera à 19 h, heure du Royaume-Uni, 14 h, heure de New York.

« Brock a le don de repérer les opportunités très tôt », a déclaré Bundeep Singh Rangar, fondateur d'Art&Co. et PDG de Fineqia. « Il partagera ses choix en direct à l'écran, parmi les œuvres des artistes de la collection qui sont en train de percer ».

Les fonds collectés dans le cadre du projet Art&Co. d'InsurAid seront versés aux artistes et à sept organisations caritatives enregistrées : ICU Steps (https://www.icusteps.org/), The Care Workers Charity (https://www.thecareworkerscharity.org.uk/), Khalsa Aid International (https://www.khalsaaid.org/), Race on the Agenda (ROTA) (https://www.rota.org.uk/), Painting Our World in Silver (http://www.silvercharity.org/), Solace Women's Aid (https://www.solacewomensaid.org/) et Za Teb (« Pour vous » en bulgare) (https://zateb.org/). Les organisations caritatives ont bien accueilli l'initiative Art&Co. de la branche InsurAid de PremFina, car les contributions se sont taries en raison du confinement.

L'entreprise londonienne de technologie pour les assurances (insurtech) PremFina compte parmi ses actionnaires les investisseurs mondiaux Rakuten Capital, la branche d'investissement du japonais Rakuten, l'entreprise britannique Draper Esprit Plc, soutenue par le milliardaire de la Silicon Valley Tim Draper, Thomvest Ventures, la société de capital-risque du canadien Peter Thomson, dont la famille est connue pour la société du même nom, Thomson Reuters Corp., Emery Capital, Talis Capital et le fondateur et PDG de l'entreprise.

À propos d'Art&Co. (www.artandco.net)

Art&Co. est la plus grande vente aux enchères d'art en ligne au monde qui vise à atténuer les effets immédiats et à long terme de l'épidémie de COVID-19, en particulier la maladie en elle-même, la santé mentale et la violence conjugale.

À propos de Fineqia International Inc. (www.fineqia.com)

Fineqia International Inc. est une société cotée au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International définit la gouvernance d'entreprise, la culture, les processus et les relations de la Société qui permettent de contrôler, diriger et gouverner la Société et ses filiales. Elle supervise et veille à la réussite générale, à la planification et à la croissance de la Société et de l'ensemble de ses filiales et de ses investissements, notamment ceux qui propagent des technologies blockchain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://investors.fineqia.com/news.

À propos d'InsurAid (insuraid.co.uk)

InsurAid est une société PremFina fondée pour encourager les dons des entreprises et des particuliers en faveur des personnes touchées par des catastrophes humanitaires, des crises de santé publique et de sécurité. InsurAid est axée sur les évènements pour lesquels les assurances sont peu fréquentes ou inaccessibles.

À propos de PremFina Ltd (www.premfina.com)

PremFina Ltd est une société de financement des primes basée au Royaume-Uni qui encourage l'inclusion financière en permettant le paiement des primes d'assurance par versements. Elle fournit des lignes de financement aux courtiers d'assurance et permet également des accords de crédit de marque et financés par des courtiers par le biais de sa filiale spécialisée en logiciels en tant que services (SaaS) IXL PremFina Ltd. Avec PremFina, les courtiers obtiennent des bénéfices plus élevés, une plus grande autonomie et la possibilité d'augmenter leur valeur vie client et de réaliser des ventes croisées et des ventes incitatives de produits supplémentaires. Parmi les actionnaires de PremFina figurent les investisseurs internationaux Rakuten Capital, Draper Esprit Plc, Thomvest Ventures, Emery Capital, Rubicon Venture Capital, Talis Capital, ainsi que le fondateur et PDG de la société.

