LA PLUS RÉCENTE PIÈCE DE COLLECTION EN ARGENT DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REND HOMMAGE AU GRAND INVENTEUR ALEXANDER GRAHAM BELL

Les autres pièces de la collection lancées aujourd'hui comprennent :

la pièce en forme de diamant en argent pur de 50 $ (2021) - Diamant Forevermark Black Label rond ;

- Diamant Forevermark Black Label rond ; la pièce en forme de diamant en or pur de 500 $ (2022) - Diamant Forevermark Black Label rond ;

- Diamant Forevermark Black Label rond ; l'ensemble spécimen (2022) - Histoires d'une conservation - Renard véloce ;

la pièce en argent fin de 50 $ (2022) - Feuilles d'érable dans le vent ;

- Feuilles d'érable dans le vent ; la pièce de 20 $ en argent fin (2022) - 50e anniversaire de la Médaille de la bravoure ;

la pièce de 5 $ en argent fin (2022) - Grands Moments : 50e anniversaire de la Médaille de la bravoure ;

la pièce de 8 $ en or pur (2022) - Dragon de la Terre.

Vous trouverez les prix et les informations générales sur chaque produit dans l'onglet « MAGASINEZ » du site www.mint.ca . Des images des pièces sont disponibles ici .

Ces produits peuvent être commandés en contactant la Monnaie au 1-800-267-1871 au Canada, au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou à www.mint.ca .

