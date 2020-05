La police de Dyfed-Powys choisit la plateforme de renseignements policiers NicheRMS

CARMARTHENSHIRE, Pays de Galle, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- La police de Dyfed-Powys a choisi la plateforme de renseignements policiers NicheRMS pour gérer l'ensemble de ses données opérationnelles de soutien à la prévention et à la détection de la criminalité.

Développé par Niche Technology, NicheRMS fournira à environ 1032 officiers et employés la technologie nécessaire pour gérer de manière transparente tous les aspects de l'enregistrement des crimes, de la gestion des enquêtes et des renseignements, de la gestion des vulnérabilités, de la gestion de la garde à vue et des détenus et de la préparation de dossiers électroniques.

Fonctionnant en gallois et en anglais, le système offrira également à la police la possibilité de gérer ses pièces à conviction par le biais d'une plateforme unique et d'aider les policiers de première ligne grâce à un accès mobile, leur permettant d'accéder instantanément aux informations et de les partager, ce qui accroît l'efficacité et la sécurité des agents.

La police de Dyfed Powys rejoindra une plateforme unique de partage de données avec le groupe existant des trois forces : la police du nord du Pays de Galles, la police du Merseyside et la police du Cheshire. Cela marque un développement important pour le Pays de Galles, les quatre forces galloises étant réunies sur une plateforme commune de renseignements pour les opérations de police. NicheRMS permettra un accès contrôlé aux données P.O.L.E. (personne, objet, lieu, événement) communes et aidera à suivre la criminalité transfrontalière et les délinquants en déplacement. Les informations connues seront facilement recoupées pour une meilleure visibilité des renseignements dans la région des quatre forces de police et permettront de se concentrer davantage sur les personnes vulnérables, les communautés et les victimes.

L'échange de données électroniques sera déployé au sein de la force pour soutenir la transition des dossiers numériques entre la force et le Crown Prosecution Service (service du procureur du la Couronne) afin de rationaliser le flux de données entre les deux organismes et d'apporter des gains d'efficacité supplémentaires dans le processus de justice pénale.

« La police de Dyfed Powys est très enthousiaste à l'idée de se lancer dans un nouveau projet qui verra la police migrer vers une plateforme d'informations partagées avec Niche Technology au cours des 18 prochains mois », a déclaré Claire Parmenter, chef adjointe de la police de Dyfed Powys. « La plateforme technologique de l'entreprise qui permet le partage d'informations, associée à son expérience de travail avec des agences de police internationales, permet d'établir une excellente relation de travail dans les mois à venir. Nous pensons que cela constituera un avantage significatif pour les policiers de première ligne pendant nous mettons tout en œuvre pour traduire les gens en justice et soutenir nos personnes et communautés vulnérables. »

Au nom de Tri-Force, Mme Sue McTaggart, directrice de programme, a ajouté : « Il s'agit d'un grand pas en avant en termes de collaboration et des avantages supplémentaires du partage des renseignements pour les agents et le personnel de police afin d'améliorer notre capacité à assurer la sécurité de nos communautés. UKNW se réjouit de travailler avec Niche et Dyfed Powys au cours des prochains mois. »

NicheRMS est une plateforme unique de gestion opérationnelle intégrée des renseignements policiers qui permet aux services de police de signaler, de prévenir et de résoudre les crimes. NicheRMS supprime les cloisonnements et relie la fonction de renseignement aux agents de première ligne pour une prévision, une prévention et une réponse plus rapides. NicheRMS est autorisé à plus de 150 000 agents assermentés en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dix des 30 plus grandes agences gèrent NicheRMS dans les pays que nous servons. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.NicheRMS.com.

