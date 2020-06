La police de Staffordshire lance la plateforme de renseignement policier NicheRMS

STAFFORD, Angleterre, 22 juin 2020 /PRNewswire/ -- La police du Staffordshire est devenue la 27e force policière du Royaume-Uni à implémenter la plateforme de renseignements policiers NicheRMS, qui gère les données opérationnelles des forces de police pour faciliter la prévention et la détection de la criminalité. Dans les deux heures qui ont suivi la mise en service de NicheRMS, plus de 500 utilisateurs se sont connectés au système.

Développé par Niche Technology, NicheRMS fournira à environ 1 880 officiers et employés la technologie nécessaire pour gérer sans difficulté tous les aspects de l'enregistrement des délits, de la gestion des enquêtes et des renseignements, de la gestion des vulnérabilités, de la gestion de la garde à vue et des détenus et de la préparation électronique des affaires.

NicheRMS permettra également à la Force policière de gérer ses pièces à conviction médico-légales par le biais d'une plateforme unique et d'aider ses agents de première ligne grâce à un accès mobile, leur permettant d'accéder instantanément aux informations et de les partager, ce qui permettra d'accroître leur efficacité et leur sécurité.

« La plateforme technologique de l'entreprise, qui permet le partage d'informations, associée à son expérience de travail avec des agences de police internationales, garantit d'excellentes relations de travail dans les mois à venir », a déclaré Nick Baker, chef adjoint de la police du Staffordshire. « Nous pensons que cela constituera un avantage significatif pour les policiers de première ligne, car nous nous efforçons de traduire les gens en justice et de soutenir nos personnes et communautés vulnérables. Nous n'aurions pas pu souhaiter une mise en œuvre plus fluide. »

« Les préparatifs ont impliqué un grand nombre de nos collaborateurs qui ont travaillé très dur pendant de longues heures. Les effets terribles de la pandémie de Covid-19 ont rendu les choses encore plus difficiles, mais nous constatons aujourd'hui que cela en valait vraiment la peine », a déclaré la directrice du programme de la police du Staffordshire, la commissaire en chef Jennifer Mattinson. « Nous avons fusionné une série de systèmes autonomes dans NicheRMS, ce qui nous donnera encore plus de possibilités de servir la population du Staffordshire. »

NicheRMS est une plateforme intégrée de gestion des renseignements policiers opérationnels, mobile et adaptée au cloud, qui permet aux services de police de signaler, prévenir et résoudre les délits. NicheRMS supprime les cloisonnements et permet aux agents de première ligne d'accéder à la fonction de renseignement pour réduire les délais de prédiction, de prévention et d'intervention. Plus de 150 000 agents assermentés en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis sont habilités à utiliser NicheRMS. Dix des 30 plus grandes agences utilisent NicheRMS dans les pays que nous servons. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.NicheRMS.com.

