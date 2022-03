La pompe à chaleur R290 de PHNIX reçoit un nombre croissant de commandes

Le marché mondial étant à la recherche de pompes à chaleur écologiques, PHNIX a lancé sur le marché, au début de l'année 2021, les pompes à chaleur écologiques R290. Le lancement initial de la pompe à chaleur R290 a attiré l'attention de plusieurs clients clés en Europe, qui ont immédiatement acheté des échantillons pour les tester en hiver et ont rapidement passé des commandes de conteneurs auprès de PHNIX. Les réactions positives du marché signifient que les produits de la pompe à chaleur R290 de PHNIX peuvent répondre à la demande du marché mondial. En particulier, la pompe à chaleur PHNIX R290 série GreenTherm a obtenu le label CE et UKCA.

Jusqu'à présent, PHNIX a lancé des pompes à chaleur écologiques R290 pour deux applications différentes.

Pompe à chaleur air/eau R290 - Série GreenTherm pour le chauffage/refroidissement de la maison +DHW

- Très haute efficacité A+++

- Technologie complète d'onduleur à courant continu

- Fonctionnement silencieux à 45 dB(A)

- Matériau ABS et boîtier anti-corrosion

Pompe à chaleur pour eau chaude tout-en-un - airExpert R290 pour le chauffage de l'eau sanitaire

- Le bruit n'est que de 53,8 dB(A)

- COP optimal jusqu'à 3.0

- Bobine de chaleur à microcanaux

« Le programme de neutralité carbone dans le monde a eu un impact profond sur le développement économique mondial. L'envolée du volume des commandes et des expéditions en février a prouvé que nos produits R290 sont en phase avec la tendance mondiale du développement environnemental et signifie que c'est le bon choix pour PHNIX de développer des produits R290 écologiques qui correspondent à l'objectif de neutralité carbone », a déclaré Jab Fan, directeur des ventes en charge de la division des pompes à chaleur chauffage/refroidissement + ECS de PHNIX.

À propos de PHNIX

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 60 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, rendez-vous sur le site www.phnix-e.com .

