La popularidad de los artículos deportivos en la 132ª Feria de Cantón aumenta

Consumidores de todo el mundo acuden al evento

GUANGZHOU, China, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- En la 132ª Feria de Cantón, más de 800 fabricantes de calidad se reunieron en la sección de Deportes, Viajes y Productos de Ocio, mostrando una amplia gama de artículos deportivos de alta gama a compradores y consumidores de todo el mundo, animándoles a participar en la diversión y la emoción del deporte.

La sección de Deportes, Viajes y Productos de Ocio, uno de los aspectos más destacados de la 132ª edición de la Feria de Cantón, reunió más de 60.000 objetos expuestos bajo un mismo techo. Con la misión de satisfacer las expectativas de los consumidores de todo el mundo en materia de deportes y fitness, la sección atrajo a un gran número de compradores para realizar consultas comerciales.

Entre los principales expositores, Xianning Chang Rong Sport Products Co., Ltd., fabricante de equipos y accesorios para deportes de balón, mostró una variedad de balones de fútbol, baloncesto y voleibol. La gama de productos del fabricante de balones cumple con las normas de IMS, FIFA y FIVB y se utiliza ampliamente en los partidos de liga y en los entrenamientos. La empresa se ha asociado con muchas de las principales tiendas y marcas internacionales de artículos deportivos, como GO Sport, NIKE y Sport City, y sus productos han sido bien recibidos por compradores de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Japón, entre otros países y regiones.

Nantong Winner Sports Goods Co., Ltd., uno de los fabricantes designados de los productos con licencia del Comité Organizador de los 29º Juegos Olímpicos, participó en la Feria de Cantón, con una línea de más de 60 tipos de opciones de entretenimiento deportivo con nuevos materiales y tecnologías. La empresa se centra en la I+D y en los productos ecológicos, y cuenta con varias patentes. Su nuevo forro de polímero patentado para balones deportivos, con unos parámetros de rendimiento que son los mejores del mundo en cuanto a resistencia a la presión, estanqueidad y elasticidad, es totalmente reciclable. El forro se ha puesto en producción para su aplicación, ofreciendo una experiencia superior a los aficionados al deporte de todo el mundo.

Hangzhou Green Sport Manufactory Co., Ltd., lleva décadas diseñando y produciendo artículos deportivos de ocio al aire libre, y se ha convertido en uno de los principales fabricantes del sector. Es conocida por la calidad de sus productos y por sus diseños innovadores, que aportan emoción a los entusiastas del deporte en todo el mundo.

La consolidada reputación de la Feria de Cantón se traducirá en un nuevo y mayor reconocimiento por parte de los consumidores de todo el mundo en una amplia gama de sectores.

