La PPTA appelle l'Europe à contribuer davantage à la collecte mondiale de plasma

Les médicaments dérivés du plasma sont les seuls traitements pour de nombreuses maladies rares

BRUXELLES, 29 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Les personnes atteintes de maladies rares, chroniques et parfois mortelles dépendent de traitements médicaux dont le produit de départ est le plasma humain. Hier, la Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) a réitéré son appel pour que des politiques soient adoptées, qui encouragent le don de plasma dans toute l'Europe. En réalité, les conclusions auxquelles est arrivée une conférence organisée hier par la Commission européenne et concernant l'évaluation de la législation de l'Union sur le sang, les tissus et les cellules étayent la position de la PPTA. En effet, l'évaluation confirme que, compte tenu du besoin croissant de médicaments dérivés du plasma (MDP), les États membres doivent en faire davantage pour permettre la collecte du plasma à partir duquel ces produits sont fabriqués.1

Il est largement reconnu que les pays européens doivent en faire davantage pour encourager le don de plasma dans la mesure du possible afin d'assurer aux patients l'accès à leurs traitements, puisque l'Europe est, à l'heure actuelle, fortement dépendante du plasma provenant des États-Unis comme source des MDP. La PPTA plaide depuis longtemps pour que les gouvernements européens promulguent des politiques qui répondent à ces objectifs, notamment les actions suivantes :

Établir des programmes de plasmaphérèse dans le but de recueillir du plasma à des fins de fabrication et des campagnes de diffusion pour sensibiliser les personnes sur le besoin des dons de plasma.

Reconnaître qu'il est essentiel de disposer d'une quantité suffisante de plasma pour la fabrication et permettre l'existence simultanée de centres de collecte de plasma publics et privés.

Autoriser les systèmes qui permettent aux donneurs de plasma d'être rémunérés pour leurs efforts et leur dévouement à fournir une matière qui sauve la vie de patients dans le monde entier.

« L'Union européenne et les États membres de l'UE doivent mettre en place les cadres politiques appropriés pour répondre davantage aux besoins mondiaux en plasma », a déclaré Maarten Van Baelen, directeur exécutif de la PPTA Europe. « Comme le souligne le rapport d'évaluation de la Commission européenne, les patients ont raison d'avoir confiance dans la qualité et l'innocuité des MDP, mais leur accès aux médicaments et la continuité des soins sont leurs principales préoccupations », a-t-il ajouté.

