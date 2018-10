La première mondiale du nouveau produit d'incandescence homogène par particules magnétiques

He Qing, le porte-parole de l'équipe technique du « Toop-zero » de China Tobacco Anhui Industry Corporation, a présenté les idées de conception, les caractéristiques techniques et les sentiments de consommation des nouveaux produits d'incandescence homogène par particules magnétiques (MaPH).

La technologie MaPH utilise le principe de fréquence variable de courant alternatif à induction magnétique pour générer de l'énergie thermique en induisant une collision de particules, qui est délivrée sans contact. L'apport d'énergie est caractérisé par l'uniformité et la stabilité. Par conséquent, la répartition uniforme du corps chauffé peut entraîner un transfert d'énergie ajustable et contrôlable, garantissant une incandescence uniforme dans une plage de température donnée et une libération uniforme et ordonnée des matériaux efficaces.

Dans l'émetteur d'énergie électromagnétique miniature portable et rechargeable, la conception simple, mais exquise de la chambre de chauffage permet au corps chauffé d'être parfaitement en contact avec la chambre. La conception intégrée de la technologie MaPH apporte une nouvelle expérience de consommation du tabac « Toop-zero ». Le goût de fumée pure du tabac naturel est conservé, mais les émissions de goudron et d'autres substances sont réduites.

Au cours des soixante ans d'histoire de la marque Huangshan, la recherche et le développement technologiques ont été modifiés pour passer d'un suivi de la tendance à une renaissance. Notre personnel d'Huangshan a toujours adhéré à l'esprit de « Grimpeur », recherchant sans relâche des normes plus élevées. L'accumulation technologique de plusieurs générations et la percée continue de la technologie de base ont introduit le produit innovant « Toop-zero » et ont finalement créé un nouveau produit de la technologie MaPH, qui est devenu un nouveau modèle d'expérience de consommation.

Selon le porte-parole de la technologie, He Qing, 2018 est la première année d'un nouveau modèle de consommation de tabac et « Toop-zero » est un nouveau point de départ qui représente une nouvelle expérience de la consommation de tabac. China Tobacco Anhui Industry Corporation aurait achevé la préparation systématique de la production en série des produits de la technologie MaPH. Le produit de première génération « Toop » devrait être officiellement lancé en 2019.

