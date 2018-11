La première résidence mobile au monde émise en Azerbaïdjan par Bakcell

BAKU, Azerbaïdjan, November 2, 2018 /PRNewswire/ --

Bakcell, le premier opérateur de téléphonie mobile et le fournisseur d'Internet mobile le plus rapide d'Azerbaïdjan, a lancé la première résidence mobile au monde lors de la seconde Digital Hub Conference, qui s'est tenue à Bakou, la capitale. La première résidence mobile mResidency au monde a ainsi été officiellement attribuée au nom de l'Azerbaïdjan à Abdulaziz Othman Altwaijr, le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/778679/Bakcell_Logo.jpg )

Selon le décret d'Ilham Aliyev, le président de la République d'Azerbaïdjan, le pays a délégué aux missions diplomatiques et aux consulats du pays dans le monde entier le pouvoir de délivrer des certificats de signature mobile « Asan Imza » électroniques aux citoyens étrangers souhaitant diriger une entreprise en Azerbaïdjan ou investir dans l'économie du pays.

La Digital Trade Hub Conference, parrainée pour la seconde fois par Bakcell à Bakou et organisée par le Centre d'analyse des réformes économiques et de communication et l'ISESCO, est l'un des événements les plus prestigieux dans le domaine de l'innovation. La conférence a réuni des représentants de plus de 20 pays, dont les États-Unis, la Thaïlande, le Royaume-Uni, l'Estonie, la Turquie, le Maroc et d'autres pays, ainsi que de hauts représentants du gouvernement et d'organisations publiques d'Azerbaïdjan et des représentants de plateformes de commerce international.

L'objectif principal de la conférence de cette année était la mise en œuvre d'un programme de résidence mobile et électronique dans le monde entier, notamment en Azerbaïdjan.

« Il s'agit de la deuxième fois consécutive que nous soutenons la Digital Trade Hub Conference. Nous sommes très fiers d'accorder la première mResidency au directeur général de l'ISESCO, M. Abdulaziz Othman Altwaijr. », a déclaré Nikolai Beckers, PDG de Bakcell.

Bakcell contribue largement au développement de l'innovation et de la numérisation, des startups informatiques et de l'écosystème de startups en Azerbaïdjan par le biais de différents projets, notamment son centre d'incubation de startups AppLab.

À propos de Bakcell

Bakcell est le premier opérateur mobile d'Azerbaïdjan.

Le réseau de Bakcell couvre 99 % de la population et 93 % de la superficie du pays (à l'exception des territoires occupés).

En 2017, le réseau de Bakcell a été reconnu comme le « meilleur réseau testé » en Azerbaïdjan par P3 Communications, l'une des autorités indépendantes les plus fiables en matière d'analyse comparative des réseaux mobiles. En 2018, Bakcell a été reconnu comme étant le réseau mobile le plus rapide d'Azerbaïdjan. Ce prix, présenté par la célèbre société « Ookla », récompense l'engagement de Bakcell consistant à fournir les vitesses les plus rapides à ses clients partout en Azerbaïdjan.