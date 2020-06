La Premier League regresa a las canchas y UNANIMO Deportes Radio llevará la emoción a los fans, en exclusiva, en Estados Unidos

"La Premier League está considerada la mejor liga del mundo en la actualidad, y UNANIMO Deportes Radio se complace en poder llevar este nivel de competición a los aficionados latinos en Estados Unidos", dijo, Lino García, Presidente de UNANIMO Deportes. "Nos sentimos muy orgullosos de nuestra asociación con talkSPORT y la Premier League, y estamos encantados de que el balón vuelva a rodar y nosotros podamos llevar esa emoción a la fanaticada. Esto, refleja nuestro compromiso con nuestros asociados y con nuestra audiencia".

Adicionalmente, UNANIMO Deportes transmitirá en junio los partidos del West Ham vs. Wolves, el sábado 20 (12:15 PM EST), para proseguir con el encuentro entre Everton vs. el actual puntero de la Liga, el Liverpool, el domingo 21 (1:45 PM EST; el miércoles 24, Liverpool vs. Crystal Palace (3:00 PM EST); el jueves 25, Chelsea vs. Manchester City (3:00 PM EST); el sábado 27, Aston Villa vs. Wolves (7:00 AM EST); domingo 28, Watford vs. Southampton (11:15 AM EST) y cerrando el mes, el Brighton & HA vs. Manchester United, el martes 30, a partir de las 3:00 PM EST.

Las transmisiones de la Premier League estarán disponibles a través de la red de afiliadas de UNANIMO Deportes a nivel nacional, y conectándose vía iHeart, TuneIn o Radio.com. La información, opinión y análisis de los partidos serán cubiertos en los shows de la cadena, en el web www.unanimodeportes.com y las Redes Sociales, @UnanimoDeportes, en Facebook, Twitter e Instagram.

Acerca de UNANIMO Deportes

UNANIMO Deportes es una compañía multimedia que comenzó transmisiones el 9 de septiembre de 2019, brindando programación y contenido de calidad en español, a las estaciones de radio en Estados Unidos. Lanzada por Lino García, uno de los ejecutivos fundadores de ESPN Deportes, está integrada por un equipo de experimentados periodistas y reconocidas personalidades, que presentan lo mejor del periodismo deportivo al público hispano.

Acerca de talkSPORT

talkSPORT es la estación de radio deportiva más grande del mundo y es el socio de audio global de la Premier League. La estación es la emisora oficial de la Premier League, la Copa FA, los partidos internacionales de fútbol de Inglaterra y la Copa EFL y fue la emisora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018. Las asociaciones de derechos también incluyen la transmisión en vivo de la unión de rugby, la liga de rugby, el tenis, el golf y La Liga, así como un partido exclusivo de la Premier League todos los sábados, como parte de la cobertura GameDay de la red. talkSPORT International ha cubierto más de 9.000 partidos en todo el mundo desde 2012, incluyendo la Premier League y la Bundesliga, en idiomas como inglés, español, mandarín, árabe y swahili.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1191865/EPL_Illustration_Unanimo_Deportes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1087468/UnanimoDeportes_Logo2_Logo.jpg

FUENTE UNANIMO Deportes

SOURCE UNANIMO Deportes