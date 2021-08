La Première Battista de série s'apprête à faire ses débuts mondiaux lors de la Monterey Car Week

Le premier modèle de série à sortir de l'atelier de Cambiano, en Italie, est équipé à l'intérieur d'un cuir noir de luxe durable avec d'impressionnantes coutures contrastées Iconica Blu et des sièges Pilota matelassés en Iconica Blu Alcantara avec des composants Pilota Carbon en carbone noir exposé spécifique assortis avec l'extérieur.

La Monterey Car Week sera aussi le théâtre de la première américaine de l'exclusive Battista Anniversario, qui rend hommage à la vie et à l'œuvre de l'icône du design Battista « Pinin » Farina. Avec sa production limitée à cinq exemplaires dans le monde, elle est l'incarnation suprême de la philosophie du design « Pura » d'Automobili Pininfarina grâce à des améliorations aérodynamiques et des détails sur mesure qui lui confèrent une personnalité remarquablement vivante.

Lors du vaste programme préparé pour les clients d'Automobili Pininfarina en Amérique du Nord, une flotte de véhicules emblématiques conçus par Pininfarina rejoindra l'exclusive hyper-GT au Pebble Beach Concours d'Elegance pour célébrer plus de 90 années d'excellence esthétique.

Per Svantesson, PDG d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « Avec les débuts de la première Battista de série aux États-Unis, Automobili Pininfarina ouvre un nouveau chapitre important de son histoire. Nous sommes ravis de présenter le luxe de demain à nos clients, qui sera à la fois beau et durable, tout en célébrant plus de 90 ans de design à l'occasion de la Monterey Car Week. Nous sommes impatients que nos clients aux États-Unis découvrent l'incroyable dynamisme et le luxe sur mesure de la Battista pour la première fois. »

La Monterey Car Week accueillera les débuts aux États-Unis de la Battista Anniversario, un modèle exclusif limité à seulement cinq unités pour les clients du monde entier. L'Anniversario affiche une livrée unique conçue par Automobili Pininfarina et un pack Furiosa teinté bicolore composé d'un séparateur avant, de lames latérales et d'un diffuseur arrière avec des parties extérieures en carbone à finition en carbone noir exposé spécifique et des parties intérieures en carbone exposé spécifique teinté en Iconica Blu.

Lors du Pebble Beach Concours d'Elegance, trois catégories spéciales du concours retraceront les 91 années d'histoire de Pininfarina, avec une myriade de designs emblématiques, hommages à l'incomparable héritage ayant inspiré les lignes de l'hyper-GT Battista.

La Battista, qui a été construite par l'équipe d'artisans Pininfarina en Italie, sera présentée en première mondiale dans sa version de série. Cette hyper-GT électrique de 1 900 ch est la voiture de sport italienne la plus rapide et la plus puissante jamais construite. Chacun de ses exemplaires offrira le summum du luxe durable.

Depuis le début de l'année, les clients ont pu découvrir par eux-mêmes quelques prototypes, tandis qu'avec le programme de personnalisation sur mesure récemment annoncé, chaque Battista représentera incontestablement un investissement unique. Le mois dernier, Automobili Pininfarina a révélé les détails de son service de personnalisation, en présentant la toute première commande sur mesure : une Battista inspirée de la ville de New York affichant un élégant jeu de couleurs rouge, blanc et Iconica Blu.

Dans le cadre de la tournée américaine à venir, les clients découvriront pour la première fois les paysages sonores intérieurs et extérieurs de ce modèle purement électrique. Cette bande-son spécialement conçue sublimera l'expérience de conduite, tout en préservant les sensations uniques offertes par un véhicule électrique haute performance.

La Battista d'Automobili Pininfarina porte le nom de Battista « Pinin » Farina, le fondateur de la Carrozzeria Pininfarina, une entreprise de carrosserie créée en 1930. L'hyper-GT concrétise le rêve de Battista « Pinin » Farina qui voulait qu'une voiture porte le nom de Pininfarina. Les premiers véhicules seront livrés aux clients dans le courant de cette année.

Grâce à des réglages de châssis sur mesure, l'hyper-GT Battista offrira une expérience dynamique unique adaptée à tous les trajets. Ce modèle 100 % électrique passera de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, plus vite qu'une voiture de Formule 1 actuelle.

Seuls 150 exemplaires de l'hyper-GT Battista seront créés dans le monde. L'Amérique du Nord et l'Europe réuniront la majorité des ventes, suivies du Moyen-Orient et de l'Asie. Cette hyper-GT exclusive sera vendue à partir de 2,2 millions de dollars et pourra être commandée auprès d'un réseau mondial de distributeurs spécialisés. En Amérique du Nord, des distributeurs seront présents à San Francisco, Los Angeles, Denver, Dallas, Toronto, New York, Miami et Vancouver.

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 300 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimentera quatre moteurs électriques – un dans chaque roue – avec une autonomie WLTP simulée de plus de 500 km (310 miles) pour une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier Pininfarina SpA à Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus et entretenus sous la marque Pininfarina dans tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus durable au monde.

La société est un investissement à 100 pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd. Elle a été nommée Automobili Pininfarina suite à la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. apportera son soutien essentiel au design et à la production grâce à ses 90 ans d'expérience dans la production des voitures parmi les plus emblématiques du monde.

