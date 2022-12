La première Conférence mondiale sur l'écologie numérique se tiendra le 13 décembre

De grands noms du numérique se réuniront à Hangzhou

HANGZHOU, Chine, 3 déc. 2022 /PRNewswire/ -- Le Global Digital Trade Expo (GDTE) est actuellement le seul rassemblement professionnel international officiel de ce type en Chine avec pour thème le commerce numérique approuvé par le Comité central du PCC et le Conseil d'État. L'événement est soutenu par le gouvernement populaire de la province de Zhejiang et le ministère du Commerce de la République populaire de Chine, et organisé par le gouvernement populaire municipal de Hangzhou, le département du Commerce de la province du Zhejiang, et le Bureau du développement commercial du ministère du Commerce. Le premier GDTE se tiendra au Centre d'exposition international de Hangzhou du 11 au 14 décembre 2022 avec l'objectif de contribuer à l'élaboration de règles commerciales mondiales et de présenter les succès de la formation et du développement d'une économie numérique. Il vise également à créer une plateforme de commerce numérique internationale de premier plan et de qualité professionnelle proposant de la numérisation, des scénarios, de l'internationalisation et des interactions en ligne et hors ligne afin de réunir des professionnels étrangers et chinois, des chercheurs et de grandes entreprises du secteur qui exploreront activement les voies de développement du commerce numérique. La première Conférence mondiale sur l'écologie numérique 2022 (ci-après « Conférence sur l'écologie ») se tiendra au Centre d'exposition international de Hangzhou le 13 décembre.

The First Global Digital Ecosystem Conference 2022

Les grandes lignes du 14e plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national et du plan Vision 2035 de la République populaire de Chine proposent de « construire un système de règles numériques et de créer une écologie numérique ouverte, saine et sécurisée ». La Conférence sur l'écologie est un forum dédié à l'écosystème du commerce numérique qui permettra de réunir des talents de l'ensemble du secteur, d'encourager le développement d'un écosystème numérique sain, rapide et fluide pour la Chine, et d'explorer collectivement les meilleurs moyens de faire progresser le dialogue et de s'engager dans des efforts de collaboration pour créer un écosystème numérique mondial efficace et efficient.

La Conférence sur l'écologie, qui aura pour thème « Nouvelle technologie, Nouveau format, Nouveau modèle », accueillera Tan Jianrong, chercheur associé à l'Académie chinoise d'ingénierie, et Bill Roscue, membre de la Royal Academy of Engineering et de l'Académie européenne des sciences, qui prononceront les discours d'ouverture. Parmi les autres intervenants figureront Ye Jun, vice-président du groupe Alibaba et président de DingTalk ; Ben Shenglin, membre exécutif du comité provincial du Zhejiang de la Conférence consultative politique populaire chinoise et superviseur externe de la China Construction Bank ; et Andreas Hube, ancien vice-président mondial de SAP, qui analyseront les futures tendances en matière d'écologie numérique et d'économie numérique.

La conférence comprendra également le Forum sur les applications et technologies numériques et le Forum sur la mondialisation digitale, où des techniciens et des chefs de projets numériques de grandes entreprises du secteur numérique du monde entier seront invités à discuter de sujets d'actualité tels que les chaînes d'approvisionnement numériques, la blockchain, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, les services cloud, la sécurité des données et la gestion du carbone.

Lien de préinscription à la Conférence écologique pour les visiteurs professionnels : https://live.gdte.org.cn/en-US/eventShows?cateid=427350490452828160&track=18M5OVLE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1958761/kv.jpg

