La première édition 2022 du Tech Journal EMEA Insight célèbre les approches ambitieuses de la transformation digitale

Le magazine numérique trimestriel EMEA d'Insight met en lumière la façon dont les entreprises abordent la transition et la croissance avec de nouvelles stratégies informatiques audacieuses

LONDRES, 30 Mars 2022 /PRNewswire/ -- Cette semaine marque la publication du premier Tech Journal EMEA Insight pour 2022, dont le thème majeur est l'ambition. Il souligne comment les décideurs dans le domaine de la technologie ont vu leurs plans de transformation audacieux porter leurs fruits de manière significative, tout en relevant les défis du paysage numérique en constante évolution.

La pandémie de la COVID-19 a eu un effet majeur sur la façon dont les entreprises fonctionnent dans le monde actuel. Les retours d'expériences de ses clients sont à l'honneur dans cette première édition. La marque de cosmétiques italienne L'Erbolario raconte ainsi comment elle a relevé le défi de la transition d'une présence physique dans les bureaux au télétravail, tout en poursuivant son parcours de transformation digitale. De son côté, l'hôpital pour enfants Alder Hey révèle comment il a répondu à la nécessité de réduire les contacts physiques entre le personnel de l'hôpital, les patients et les visiteurs grâce à l'utilisation de la technologie de réalité immersive et mixte. Le TCM Living Group explique quant à lui comment leur organisation a uni quatre marques en migrant le logiciel Office on-premises vers Microsoft Office 365 ; et l'institution financière Rabobank, aux Pays-Bas, présente sa réponse ambitieuse à la demande mondiale de services financiers de plus en plus flexibles. Enfin, la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) partage la manière dont elle a testé la technologie immersive en mer, pour appréhender le rôle clé de l'informatique dans le travail des institutions caritatives de sauvetage.

Le magazine donne aussi la parole aux cadres dirigeants d'Insight et de ses partenaires. La Présidente-Directrice générale d'Insight, Joyce Mullen, partage par ailleurs ses bonnes pratiques aux dirigeants IT et comment les clients d'Insight ont accéléré la transition du travail et amélioré l'expérience client en adoptant l'intelligence artificielle, l'automatisation, les applications modernes et de la technologie intelligente.

Angela Hughes, Directrice des ressources humaines et du leadership chez Insight, examine, quant à elle, le phénomène actuel de la « grande démission » et son incidence sur les entreprises et le marché du travail. Elle souligne également quelles initiatives ont été lancées pour lutter contre ce phénomène, notamment le lancement de la nouvelle Skills Academy. Toujours sur le sujet de la culture de l'environnement de travail, Paula Giles, Directrice de la diversité et de l'inclusion chez Insight EMEA, livre son expérience personnelle sur la façon de favoriser la diversité et l'inclusion dans l'environnement de travail et propose des conseils aux entreprises souhaitant prioriser ces piliers pour améliorer leur culture au travail. Les entreprises ont dû rapidement lancer leur transformation digitale pour répondre aux besoins de leurs clients et aux changements de fonctionnement des organisations. Miranda Webb, Consultante en Management de l'Adoption et du Changement chez Insight, explique pourquoi il fait partie intégrante des entreprises avec l'adoption de nouvelles technologies, et présente les principales tendances pour la nouvelle année. Jack Barnes, responsable principal de l'adoption et du changement chez Insight, répond à un Q&A sur la solution d'adoption continue M365, récemment présentée par Insight, en collaboration avec son partenaire Nulia.

Du côté des dirigeants, Danny Allan, Directeur des technologies de Veeam et Directeur Général Adjoint de la stratégie produit, explique pourquoi les conteneurs seront le prochain grand changement dans l'IT. Sur le sujet brûlant de la cybersécurité, Rob O'Connor, responsable de la technologie chez Insight, prodigue des conseils aux entreprises souhaitant assurer leur sécurité en 2022.

Dans cette édition, les lecteurs découvriront la puissance de la réalité mixte pour promouvoir la collaboration à distance avec la technologie Microsoft HoloLens 2. Dans le domaine des technologies du futur, Wes Platel, Spécialiste des ventes de solutions chez Insight, et Antony Taylor, Responsable Technologie, passe au crible le concept de métavers, les questions essentielles entourant cet univers et les opportunités potentielles qu'il pourrait apporter aux organisations ambitieuses à l'avenir.

« Il va sans dire que les deux dernières années ont été difficiles pour les organisations du monde entier, » commente Jill Murray, Directrice Adjointe Marketing chez Insight EMEA. « La pandémie de la COVID-19 et l'intensification de la concurrence sur les marchés ont obligé les entreprises à tout mettre en œuvre pour poursuivre leurs activités avec le moins de perturbations possible. Mais cette année, un regain d'optimisme se fait sentir. Chez Insight, nos clients nous disent régulièrement que c'est l'année où ils souhaitent vraiment améliorer et développer leur technologie. C'est pourquoi elle est pour nous celle de l'ambition, et il semble donc approprié que ce soit le thème de la première édition du Tech Journal EMEA pour 2022. »

Consultez le Tech Journal sur https://fr.insight.com/fr_FR/content-and-resources/tech-journal/issue-1-2022.html

À propos du Tech Journal EMEA

Le Tech Journal EMEA Insight est un magazine numérique gratuit rédigé par des leaders de l'industrie IT, abordant toute une gamme de sujets, notamment l'optimisation de la gestion de la chaîne logistique, la collaboration au travail, la transformation du Cloud et des datacentres, et l'innovation digitale. Plongez dans les tendances et les solutions qui façonnent le paysage informatique et commercial d'aujourd'hui et écoutez les bonnes pratiques des experts.

Consultez le Tech Journal EMEA https://fr.insight.com/fr_FR/content-and-resources/tech-journal/issue-1-2022.html. Pour en savoir plus sur les solutions de transformation numérique d'Insight, rendez-vous sur https://fr.insight.com/fr_FR/home.html.

À propos d'Insight

Aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées par la technologie. Insight Enterprises Inc. permet à toutes les entreprises de bénéficier desInsight Intelligent Technology Solutions™ et de ses services afin de maximiser la valeur commerciale de l'informatique. En tant que fournisseur mondial de solutions et de services en matière d'innovation numérique, de transformation du Cloud et des datacentres, classé au Fortune 500, nous permettons aujourd'hui aux clients de gérer avec succès leurs IT tout en les transformant pour l'avenir. De la stratégie et conception informatiques à leur mise en œuvre, à la gestion et à l'optimisation de la chaîne logistique, nos 11 500 collaborateurs aident les clients à innover et à optimiser leurs opérations afin de gérer leurs activités plus intelligemment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://fr.insight.com/fr_FR/home.html.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774779/Insight_Logo.jpg

SOURCE Insight