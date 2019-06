La première édition de l'Expo et salon internationaux des biens de consommation - Chine-PECO s'est tenue avec succès à Ningbo, en Chine

NINGBO, Chine, 14 juin 2019 /PRNewswire/ -- La première édition de l'Expo et salon internationaux des biens de consommation - Chine-PECO s'est tenue à Ningbo (Chine), du 8 au 12 juin. Des délégués de Slovaquie, de Lituanie, de Croatie et d'autres PECO (pays d'Europe centrale et orientale) ont participé à l'exposition. Plus de 2 000 invités locaux et étrangers ont assisté à l'Expo, dont des représentants gouvernementaux, d'organisations internationales, de multinationales, d'instituts de recherche, des exposants et des investisseurs.

Les produits et les services présentés au salon étaient plus diversifiés et nombreux que les années précédentes. Lors de cette édition, outre les produits alimentaires et les biens de consommation courante, des produits de haute technologie comme des planeurs, des hélicoptères, des automobiles et des machines intelligentes, ont été exposés. Plus de 3 500 acheteurs et investisseurs du monde entier sont allés d'un stand à l'autre pour présenter leurs produits, informant sur le prix et la qualité. De nombreuses transactions ont été conclues.

L'Expo Chine-PECO inaugurait son nouveau format au niveau national. Outre la Foire des biens de consommation, les principales activités organisées durant l'Expo étaient le Forum de coopération Chine-PECO, la Foire internationale des biens de consommation, la cinquième Réunion de coopération sur l'investissement Chine-PECO, les quatrième Échanges Chine-PECO sur l'inspection douanière et la quarantaine et la sixième Conférence de coopération des associations d'entreprises Chine-PECO. D'après le principe de la « Consultation, contribution et avantages communs », les invités ont pu approfondir des questions sur la croissance à long terme de l'initiative « Un ceinture, une route », l'investissement et la coopération, la facilitation du commerce et la hausse des importations.

Ces dernières années, Ningbo a pris des mesures pour mettre en place une zone de coopération économique et commerciale « 16+1 ». Ningbo a accueilli l'Expo et salon internationaux des biens de consommation - Chine-PECO durant quatre années consécutives. En 2017, la première zone pilote de coopération économique et commerciale Chine-PECO a vu le jour à Ningbo. Cette année, Ningbo a accueilli la première Expo Chine-PECO, démontrant ainsi que les voies économiques et commerciales sont ouvertes et alimentent sa contribution aux échanges culturels et à la coopération touristique Chine-PECO. Dans la veine de l'Expo sur l'investissement et le commerce, Ningbo a organisé pendant trois ans de suite la Conférence Chine (Ningbo)-PECO sur la coopération en matière de tourisme et les activités de voyage « Mille touristes visitent l'Europe centrale et orientale », tout en continuant d'approfondir la coopération multilatérale entre Ningbo, la Chine et l'Europe centrale et orientale.

Alors que l'Expo Chine-PECO se convertit en magnifique carte de visite de Ningbo, la ville intégrera plus avant le développement du tourisme culturel dans la stratégie nationale de l'initiative « Un ceinture, une route » et se transformera en importante plateforme permettant à la Chine d'approfondir sa coopération avec le reste du monde.

SOURCE China-CEEC Expo